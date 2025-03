Il Comune di Andria conferisce la cittadinanza onoraria al cavalier Giovanni Pomarico

E' in programma giovedì 13 marzo p.v. alle ore 18 in Sala Consiliare a Palazzo di Città la Cerimonia per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Cav. del Lavoro Giovanni Pomarico. L'onorificenza sarà consegnata dalla Sindaca di Andria, avv. Giovanna Bruno.La scelta della prima cittadina e dell'Amministrazione Comunale tutta ricaduta sul Cav. Pomarico nasce dall'idea di riconoscere al medesimo il merito di aver contribuito al progresso della città di Andria, grazie al suo generoso impegno nel lavoro e nella diffusione di valori attraverso la Fondazione da lui creata.Il Cav. Pomarico, nato ad Andria ma da sempre residente a Trani, vanta un'esperienza pluriennale alla guida del gruppo Megaholding (operante nella distribuzione moderna dal 1984) con sede in Trani: per questo ed a ragione può definirsi un precursore della moderna distribuzione commerciale.Illustre rappresentante dell'imprenditoria di un Sud attivo e produttivo, fondatore e Presidente della Fondazione Megamark Onlus, uno strumento che per statuto e vocazione si è posto l'obiettivo di contribuire al benessere del territorio, con particolare attenzione ai più deboli, attraverso il sostegno e la realizzazione di numerosi progetti di responsabilità sociale.«Il conferimento della cittadinanza onoraria alla Sua Persona – afferma la Sindaca Giovanna Bruno - vuole essere un tributo all'impegno indefesso di tutti questi anni a portare avanti un'idea di lavoro, di progresso, di produzione mai scollegata dal rispetto per il dipendente, in un contesto lavorativo che preserva e valorizza la famiglia. A lui riconosciamo il forte legame con la Città, mai sopito anzi rinvigorito in più occasioni dalla sua costante e concreta vicinanza, che ha reso possibile lo sviluppo di questa terra anche in campo sociale e culturale.I Suoi rilevanti traguardi raggiunti in ambito imprenditoriale, sono per noi tutti motivo di orgoglio; così come la Sua dedizione e abnegazione al lavoro, unitamente ad una spiccata Sua propensione a creare le migliori condizioni di crescita dei giovani.Il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenta per noi un piccolo ma doveroso segno di riconoscenza anche per le molteplici iniziative di carattere filantropico che hanno interessato pure la nostra Comunità attraverso le attività poste in essere dalla Sua Fondazione».