Gruppo Megamark di Trani: aperto a Bari il settimo Famila Superstore

E' stato inaugurato a Bari, all'interno dello Shopping Village 'BariMax', con un investimento di circa quattro milioni di euro ed nuove occupazioni per 30 nuove persone, un nuovodella rete dei punti vendita affiliati del, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con quasi 600 punti vendita a insegna A&O, Dok, Famila e Sole365. Il settimo Famila Superstore della città di Bari, del gruppo affiliato Marzano. Il punto vendita è stato realizzato nell'ottica della sostenibilità ambientale con banchi frigo chiusi e a basso impatto ambientale, insegne e luci a led, infissi termici a risparmio energetico e isolamento acustico, presenta novità interessanti. «Continua il percorso di crescita della nostra rete in franchising e l'inaugurazione di questo settimo Famila in città ci conferma quanto Bari continui ad accogliere con entusiasmo le nostre aperture ––. Siamo convinti che lo sviluppo di un territorio passi anche attraverso attraverso nuove iniziative imprenditoriali e opportunità lavorative, senza dimenticare la possibilità di rendere accessibile una spesa di qualità al maggior numero di persone».La nuova struttura, di circa 1.600 metri quadri di superficie, presenta ambienti interni spaziosi e un parcheggio con circa 1.500 posti auto, tra cui posti riservati a disabili e donne in gravidanza. A disposizione dei clienti, oltre al Bistrò Famila - lo spazio interno al punto vendita con cinquanta posti a sedere e wi-fi free pensato per offrire alla clientela un servizio che spazia dalla colazione, con caffè 100% arabica, alla pausa pranzo con una vasta scelta di piatti pronti e cucinati al momento, realizzati all'interno della cucina visiva con prodotti freschi e stagionali - tutte le aree del fresco dall'ortofrutta alla gastronomia, dalla panetteria alla macelleria e pescheria. Inoltre, un ampio spazio è dedicato a capsule, cialde, tisane e infusi, oltre che ai prodotti proteici, per vegetariani; il punto vendita presenta anche un'area riservata alla selezione di vini pregiati ed esclusivi e uno spazio dedicato a tutta la linea di prodotti etici a marchio IAMME, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, frutto del progetto avviato dalcon l'associazione No Cap per dire stop al caporalato.Un banco orteria, all'interno del reparto ortofrutta, con la preparazione a vista e su richiesta di mix di ortaggi e verdure da comporre al momento già pronti da cuocere, con un'attenzione particolare alle produzioni locali e regionali e alla stagionalità dei prodotti. Mentre, nel reparto pescheria un'area dedicata alla stabulazione dei mitili, ovvero una efficiente depurazione dei molluschi in acqua di rete pulita, disinfettata e costantemente controllata. Oltre a pesce fresco e crostacei conservati in acquari dotati di salinatore e depuratore.