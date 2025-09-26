Gruppo Megamark, sede di Trani
Gruppo Megamark, sede di Trani
Speciale

“Italy’s Best Employers for Women”: il Gruppo Megamark è l’azienda pugliese dove le donne lavorano meglio

L’azienda di Trani si è posizionata al 22esimo posto a livello nazionale

Trani - venerdì 26 settembre 2025 14.14 Comunicato Stampa
Il Gruppo Megamark di Trani, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con circa 600 punti vendita ad insegna A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo, è la realtà pugliese dove le donne lavorano meglio. A dirlo è l' "Italy's Best Employers for Women", l'indagine condotta dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista, che ha misurato il livello di soddisfazione delle donne che lavorano nelle aziende italiane, premiando quelle che si distinguono per politiche concrete a favore della parità di genere, del benessere e delle opportunità di crescita professionale. Nella top 100 nazionale (dove compaiono altre tre organizzazioni pugliesi) l'azienda di Trani si è posizionata al ventiduesimo posto e al primo tra le aziende del settore vendita al dettaglio e all'ingrosso. Un riconoscimento che si inserisce nel percorso avviato da Megamark nell'ambito dell'inclusione e della parità di genere, anche a seguito dell'ottenimento, lo scorso giugno, della certificazione italiana per la Parità di Genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata dall'ente accreditato BSI Group.

«Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio – ha commentato il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – perché parla delle donne che ogni giorno, con passione e competenza, contribuiscono alla crescita della nostra realtà. E parla di un ambiente di lavoro che vuole continuare ad evolversi, facendo della inclusività di genere un valore e del merito una guida. Un risultato frutto di un impegno condiviso, quotidiano e reale».

Lo studio ha evidenziato come le aziende "best employers" siano quelle che, secondo le valutazioni delle lavoratrici, si impegnano maggiormente nel valorizzare il contributo femminile attraverso politiche concrete a favore della parità di genere: dalla rappresentanza ai vertici alla parità salariale, dal supporto alla genitorialità alla flessibilità oraria e allo smart working.

Il Gruppo Megamark sviluppa numerose attività di welfare aziendale e, tra queste, alcune destinate alle circa 2.000 collaboratrici dirette: sono circa 60 le donne che usufruiscono ogni anno delle iniziative, 'Più tempo alle mamme', il prolungamento di un mese regolarmente retribuito (rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente) del congedo di maternità e 'Bonus bebè', una gift card da 1.200 euro per il primo anno di vita dei nuovi figli.
  • Gruppo Megamark
Altri contenuti a tema
Piano industriale 2025/2026 da 180 milioni di euro per il Gruppo Megamark Piano industriale 2025/2026 da 180 milioni di euro per il Gruppo Megamark Tra Puglia e Campania 18 nuove aperture, 16 ristrutturazioni, acquisizione di 13 punti vendita e 1.200 assunzioni
“Supermercati Supersinceri”, il primo podcast del Gruppo Megamark per raccontare la spesa quotidiana Speciale “Supermercati Supersinceri”, il primo podcast del Gruppo Megamark per raccontare la spesa quotidiana Con Massimiliano Dona, divulgatore ed esperto di diritti dei consumatori, da domani su Spotify e sulle principali piattaforme streaming
Conferita la cittadinanza onoraria di Andria al Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico Attualità Conferita la cittadinanza onoraria di Andria al Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico Sindaco, Bruno: "La sua storia parte da un sogno, diventando la storia personale e umana di più di 5000 uomini e donne del gruppo Megamark"
Il Comune di Andria conferisce la cittadinanza onoraria al cavalier Giovanni Pomarico Il Comune di Andria conferisce la cittadinanza onoraria al cavalier Giovanni Pomarico La cerimonia il 13 marzo in Sala Consiliare
Gruppo Megamark di Trani: aperto a Bari il settimo Famila Superstore Attualità Gruppo Megamark di Trani: aperto a Bari il settimo Famila Superstore 4 milioni l’investimento, 30 nuove assunzioni e punto vendita nell'ottica della sostenibilità ambientale.
ConTeStoLab, e’ ripartito “Acquatica... mente ginnici”: in piscina anche i ragazzi di Trani Attualità ConTeStoLab, e’ ripartito “Acquatica... mente ginnici”: in piscina anche i ragazzi di Trani Un progetto sostenuto da Fondazione Megamark nell'ambito del bando Orizzonti Solidali'
Gruppo Megamark, buono sconto del 15% sugli acquisti fatti con la card “Dedicata a te” Gruppo Megamark, buono sconto del 15% sugli acquisti fatti con la card “Dedicata a te” Un supporto in più per le famiglie in difficoltà
Anche i Boomdabash per la festa dei 50 anni del Gruppo Megamark: oltre 7.500 i partecipanti, tra collaboratori e le loro famiglie Anche i Boomdabash per la festa dei 50 anni del Gruppo Megamark: oltre 7.500 i partecipanti, tra collaboratori e le loro famiglie Il fondatore Giovanni Pomarico: «Per noi è la festa del lavoro e della famiglia»
Splendida, ma trascurata e sciupata: il triste destino della Villa comunale di Trani
26 settembre 2025 Splendida, ma trascurata e sciupata: il triste destino della Villa comunale di Trani
Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti
26 settembre 2025 Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti
Musica in piazza per i Santi Medici
26 settembre 2025 Musica in piazza per i Santi Medici
Guasto al passaggio livello di S.Spirito, ritardi anche di 70 minuti su tutte le linee
26 settembre 2025 Guasto al passaggio livello di S.Spirito, ritardi anche di 70 minuti su tutte le linee
Consiglio comunale convocato per martedì 30 settembre
26 settembre 2025 Consiglio comunale convocato per martedì 30 settembre
Inaugurata a Trani “Taf App Plus”
26 settembre 2025 Inaugurata a Trani “Taf App Plus”
Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi
26 settembre 2025 Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi
Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia
26 settembre 2025 Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia
Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani
26 settembre 2025 Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani
Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità
26 settembre 2025 Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.