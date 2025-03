Conferita la cittadinanza onoraria di Andria al Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico

Una giornata memorabile, per la città di Andria, ieri pomeriggio, giovedì 13 marzo, nella sala Consiliare del Comune di Andria, alla presenza delle autorità civili e militari, tra cui anche l'assessore della Regione Puglia allo Sviluppo economico, Alessandro delle Noci, il sindaco Giovanna Bruno, ha conferito alria.«Da persone come lui, c'è solo da imparare. La sua storia parte da un sogno, da una visione, da grande e rinnovato entusiasmo, diventando la storia personale e umana di più di 5000 donne e uomini del gruppo Megamark, in tutto il sud Italia. Figlio illustre di questa Città che gli ha dato i natali, il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico è testimone di rettitudine e abnegazione, di passione e altruismo. Tutto, con una straordinaria umanità, che fa la differenza» dichiara il primo cittadino al margine della cerimonia.nato ad Andria ma da sempre residente a Trani, considerato precursore della moderna distribuzione commerciale è illustre rappresentante dell'imprenditoria di un Sud attivo e produttivo, nonché fondatore e Presidente della Fondazione Megamark Onlus, uno strumento che per statuto e vocazione si è posto l'obiettivo di contribuire al benessere del territorio, con particolare attenzione ai più deboli, attraverso il sostegno e la realizzazione di numerosi progetti di responsabilità sociale.La scelta della prima cittadina e dell'Amministrazione Comunale ricaduta sul Cav. Pomarico nasce, dunque, dall'idea di riconoscere al medesimo il merito di aver contribuito al progresso della città di Andria, grazie al suo generoso impegno nel lavoro e nella diffusione di valori attraverso la Fondazione da lui creata.Ad accoglierlo una lunga standing ovation, segno di un acclamato riconoscimento e gratitudine, nei confronti del cav. Giovanni Pomarico, visionario, esempio di rettitudine e di correttezza. «Sicuramente deve aver avuto un sogno quando ha cominciato il suo percorso. Quel sogno l'ha raggiunto mettendo insieme piccoli passi quotidiani che parlano di cura per le persone, di attenzione–- Ci ha molto colpito la sua idea di squadra. Non ha dei dipendenti, ha dei collaboratori e insieme ai collaboratori le loro famiglie. La sua festa del lavoro si è trasformata in festa della famiglia – conclude- quando c'è un'attenzione alla persona a tutto tondo, la persona lavora anche molto molto meglio. E crediamo che questo sia uno dei segreti che poi ha portato al successo del Cavalier Pomarico dalle origini andriesi».Un pomeriggio, dunque, importante, coinvolgente ma soprattutto, di grande emozione quella vissuta in primis dal Cav. Giovanni Pomarico, uomo dall'infinità sensibilità che ha fatto del lavoro un saldo principio «Un principio di una vita che ti può creare solo grandissime soddisfazioni. Il lavoro deve essere corretto, deve essere un esempio, deve essere così forte da sapere trasferire alle future generazioni il valore stesso del lavoro» conclude il cav. Pomarico.