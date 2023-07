Spesa a domicilio gratis per anziani e persone con disabilità

Consegna della spesa gratis per anziani e diversamente abili ad agosto: in questo modo ilvuole essere vicino alle persone più in difficoltà nel periodo più caldo dell'anno. Dal 1° agosto al 3 settembre, infatti, il servizio di consegna a domicilio della spesa è gratuito per le persone conSaranno 18 i comuni pugliesi in cui il Gruppo Megamark di Trani - leader della distribuzione organizzata del Mezzogiorno con oltre 500 punti vendita a insegna A&O, Dok e Famila - effettuerà il servizio. Nel Nord Barese sarà attivo a Trani,, Andria e Bisceglie; nel Barese a Noicattaro, Molfetta, Giovinazzo, Conversano, Terlizzi oltre che nel capoluogo regionale. In Salento sarà attivo a Lecce e Brindisi; dall'altro lato della regione, invece, i Comuni coinvolti sono Foggia, Cerignola, Manfredonia. Infine, sul versante jonico, il servizio sarà attivo a Taranto e nelle vicine Talsano e Lama.Per usufruire del servizio nei Comuni citati basterà contattare il numero 348/0919291 per conoscere i punti vendita Dok o Famila più vicini che offrono il servizio e concordare la consegna a domicilio della spesa all'orario preferito.Il servizio di spesa telefonica è attivo dal lunedì al venerdì a partire dalle 8,30 fino alle 17 e il sabato dalle 8,30 fino alle 13,30. Le consegne non verranno effettuate la domenica e il giorno di Ferragosto.