Progetto “Costa Nord”: l’attesa è finita

L'attesaavranno inizio idiche riguarderanno, azione che segnerà unancor più effettivo delIl progetto èper un totale di, la suacompleta sarebbe prevista per il. La proposta della città di Trani «ID 276 COSTA NORD» è stata finanziata collocandosi in graduatoriasu 271 progetti ammessi.Dopo quella che è stata una, giovedì 23 maggio, si inizierà dunque ad operare suidell'ormaie abbandonatosarebbe quello di daree alle sue aree occupate da quei capannoni e impianti industriali senza vita, in stato di abbandono da quasi un ventennio.Nel progetto, oltre al recupero edilizio dell'ex macello comunale, alla costruzione di una pista ciclabile adriatica e alla creazione di nuove aree per il parcheggio pubblico, c'è la": "Costruzione di un parco urbano attrezzato in area pubblica".senza ombra di dubbio, della quale, a tratti, si è già sentito tanto parlare in passato e che ora parrebbe prendere una forma più effettiva e concreta con l'avvio delle demolizioni.è che i, con ladi poternella futura, come previsto, nel