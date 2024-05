“Formazione e lavoro, binomio indissolubile”: lunedì a Barletta torna Hey Sud

'

Un tempo si andava a scuola per cercare lavoro, ora sono le aziende che vanno nelle scuole per cercare i lavoratori di domani. Ci sono molte università in cui gli studenti trovano occupazione ancor prima di laurearsi o comunque in altissima percentuale entro il primo anno dalla laurea. Le aziende vanno a caccia di talenti e pur di assicurarseli sono disposti ad assumerli ancor prima che completino i loro percorsi di studi. Non è però l'unica ragione alla base della cooperazione tra mondo accademico e aziende. Lo scambio di conoscenze tra atenei e aziende e lattuazione di progetti comuni sono fondamentali per lattrattività delle università, la competitività delle aziende, loccupabilità dei laureati e la crescita economica e sociale dei territori.EY è un esempio della preziosa collaborazione tra università e aziende. Grazie al lavoro svolto con il Politecnico di Bari EY ha assunto ben 700 professionisti in 5 anni al servizio del competence center pugliese. Ma di casi ce ne sono tanti altri. E tante altre opportunità potrebbero aprirsi in futuro.Occorre però rimuovere alcune criticità, che pure non mancano. Di questo si parlerà nel prossimo appuntamento di, un ciclo di talks ideato da Fabio Mazzocca, Sales Responsible South Area Consulting, e promosso da EY nel sud Italia per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio.è il titolo del prossimo talk, in programma, alle, nella sede operativa di EY a Barletta, in via Giuseppe De Nittis n. 15.Interverranno, Rettore Università di Bari,, Rettore Università LUM,, Rettore Università del Salento,, Direttore Generale Puglia Sviluppo,, Vice Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, e, EY Consulting Market Leader.