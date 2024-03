Confindustria Bari e Bat, eletto il nuovo direttivo

Powered by

L'Assemblea degli imprenditori della Sezione Tessile, Abbigliamento e Calzature di Confindustria Bari e BAT ha eletto oggi i componenti del nuovo Consiglio Direttivo di Sezione per il quadriennio 2024-2028.Lavoreranno al fianco del nuovo presidente di Sezione Cataldo De Luca (Base Protection Srl), i vicepresidenti Alessandro Porta (Jeannot's Srl) e Alessandro Libera (OpenSpace Showroom Sas ) e i consiglieri Giuseppe Vitobello (Over Teak s.r.l.), Carlo Alberto Musci (Office Style Srl Mariuccia), Michele De Bari (Eder Shoes S.R.L.). Come Delegato del Comitato Piccola Industria Bari e BAT è stato eletto Nicola Lotti (Calzature f.lli Lotti srl).A De Luca e alla sua squadra vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro del presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana e di tutta l'Associazione.