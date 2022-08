A Trani il torneo storico di scacchi "Gen. Giuseppe dell'Erba"

Tornano gli scacchi protagonisti a Trani, il 4 Settembre 2022 con il torneo storico "Gen. Giuseppe dell'Erba" che si svolgerà nella cornice dello Sporting Club. La manifestazione, giunta alla sua diciassettesima edizione, riprende ad attirare numerosi giocatori da tutta la Puglia e non solo, a sfidarsi sulle 64 caselle dopo lo stop dovuto alla situazione pandemica.Il torneo si svolgerà nella formula "Open semilampo" ovvero aperto a giocatori di tutte le categorie ed età tesserati alla FIDE, e si inserisce nelle numerose attività organizzate dall'associazione dilettantistica Gen. Giuseppe dell'Erba da anni attiva sul territorio tranese per promuovere il gioco degli scacchi con corsi, eventi, e collaborazioni con istituti scolastici.Le preiscrizioni possono essere effettuate sul sito www.federscacchipuglia.it o chiamando il numero 338.52.93.336, e ai vincitori sia assoluti che per ogni categoria, verranno riconosciuti ricchi premi e attestati.Gli organizzatori ringraziano la Pizzeria Pulcinella di Trani che ha contribuito alla realizzazione del torneo, che avrà inizio alle ore 16.00, la sede di gioco sarà aperta al pubblico e ad appassionati di tutte le età che vorranno avvicinarsi al mondo degli scacchi.