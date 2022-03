Nicola Amoruso nuovo presidente dello Sporting Club

È Nicola Amoruso il nuovo presidente dello Sporting Club: prende il posto di Domenico D'addato e resterà in carica per un triennio.Nello scorso fine settimana nella sede di via Astor Piazzolla si sono infatti svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a cui hanno partecipato 331 soci: i risultati hanno visto 191 preferenze andare a Nicola Amoruso, a seguire Lucrezia Di Pace con 85 voti e Riccardo De Marinis con 48 voti.Il Presidente ha ringraziato tutti i soci del Club per la fiducia accordata, augurando una nuova stagione di partecipazione attiva con nuove proposte ed idee "affinché lo Sporting ritorni allo splendore di sempre".