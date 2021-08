"Appassionante" il compleanno dello Sporting Club

Da Johannesburg a Singapore, da Amburgo a Miami. E poi a Trani, sul palcoscenico dello Sporting Club, per festeggiare i 55 anni del sodalizio tranese: il trio di soprani "Appassionante", composto da Giorgia Villa soprano leggero, Mara Tanchis soprano drammatico e Stefania Francabandiera soprano spinto (una ciociara, una sarda ed una pugliese di Barletta), proprio come i loro omologhi maschili, hanno coniugato il canto lirico alla musica pop, riconosciute come il primo trio musicale italiano al femminile crossover opera-pop nel mondo.Al compleanno dello Sporting club, il presidente Domenico D'Addato ha sottolineato gli importanti anni di storia e di attività del sodalizio tranese, ricordando chi lo ha preceduto e ringraziando i consiglieri che lo affiancano in questi anni, con i momenti difficili per via delle restrizioni delle attività dovute alla pandemia, ma con la voglia e l'impegno di continuare a tenere vivo lo spirito che da sempre anima lo Sporting club di Trani, che anche quest'anno presenta un ricco programma di appuntamenti di musica, cultura, sport, spettacolo, fra la sede di via Astor Piazzolla e lo splendido Lido sul Lungomare tranese.La serata è stata accompagnata dallo spettacolo del trio di soprani, che ha rapito la platea con la sua fusione di generi musicali come opera, sacro, pop, classico, epico, napoletano, rock, e per l'originale interpretazione di canzoni iconiche quali "Nessun Dorma" di Puccini, "Torna a Surriento" di De Curtis, "Bohemian Rapsody" dei Queen, come anche grazie alla loro performance di composizioni originali scritte per il gruppo.