Sporting Club Trani, Nicola Amoruso fa il bis, rieletto presidente del sodalizio

Rinnovato il direttivo per una progettualità che guarda al futuro

Nicola Amoruso: Presidente Giulio Di Leo: Vicepresidente – deleghe alla Struttura e Manutenzione e alla Ristorazione. Andrea D'Addato: Segretario – delega alla Comunicazione e Marketing; Marco De Vincenzo: deleghe alla Tutela Legale e ai rapporti con le Istituzioni e con i Soci e alle Attività Sportive; Roberto Di Gennaro: deleghe alle Manifestazioni, alla Ristorazione, allo Stabilimento Balneare e alla Comunicazione e Marketing; Giuseppe Di Mango: delega al Tennis; Giovanna Germinario: deleghe alla Struttura e Manutenzione, alla Cultura, al Sociale e alle Manifestazioni; Tommaso Laurora: deleghe al Tennis e alle Attività Sportive; Luca Longo: deleghe alle Attività Sportive, alla Comunicazione e Marketing e collaboratore di Segreteria; Antonio Magenta: deleghe alla Cultura, al Sociale e alle Manifestazioni, alle Attività Sportive, alla Comunicazione e Marketing; Flavio Miotto: deleghe alla Struttura e Manutenzione, Stabilimento Balneare e Gioco Carte; Antonio Torelli: Tesoriere – delega alla Tutela Legale e ai rapporti con le Istituzioni e con i Soci.

"Puntiamo ad allargare la base soci e ad una partecipazione più ampia di chi già lo è". Questa la mission che il rieletto presidente dello Sporting Club,, ha tenuto a sottolineare raccogliendo la volontà plebiscitaria di riconfermarlo al vertice dello storico sodalizio. Sarà un'altro triennio che guarderà al futuro del circolo che già nello scorso mandato di Amoruso si è caratterizzato per una ampia apertura alla comunità cittadina grazie alla organizzazione di numerosi eventi culturali, presentazione di libri e tavole rotonde, ed artistici di spessore.Il nuovo direttivo, composto da 12 soci dello Sporting Club, anch' esso guarda al futuro con il 50% di nuovi innesti ( in grassetto i nomi) , sono nuove leve chiamate a raccogliere, in prospettiva, l'eredità del buon lavoro e della semina fatta: