Lo Sporting Club presenta "La luce di Caravaggio" di Franco Leone

Il rinomato Sporting Club di Trani, distinguendosi per l'attenzione volta all'arte, alla musica alla cultura tutta, organizza con enfasi e innovazione un incontro storico artistico su Michelangelo Merisi in arte Caravaggio.Il presidente Nicola Amoruso e il direttivo sono promotori della serata che si terrà presso la sede invernale domenica 25 Febbraio alle ore 18:30.L'evento in ambito della rassegna Ferma L'Onda alla cultura a cura di Tina Ottavino, mette in relazione tre arti:la PITTURA di Caravaggio con presentazione di alcuni suoi capolavori ad alta definizione su maxischermo;la POESIA dei versi endecasillabi di Franco Leone che descrivono le suddette opere, attinte dal suo ultimo libro,"Caravaggio Poesia della Luce" della Secop edizioni;la MUSICA degli spartiti dipinti da Caravaggio in alcuni dei suoi quadri, di cui uno scoperto per la prima volta da Franco LEONE, e suonati dal violinista M° Walter FOLLIERO esperto di musica da camera e barocca, violista pedagogista.Il protagonista del suddetto appuntamento traduce in versi le emozioni dell'arte, ottenendo molti riconoscimenti, soprattutto per la sua preziosa scoperta ,argomento di cui si tratterà durante la serata.Il poeta scrittore, dipinge con la parola opere d'arte lette non solo con gli occhi, traducendone colore essenza e sensazione emotiva dell'immagine, come fosse un dipinto in vita.Ha ricevuto premi nazionali ed internazionali come: Premio internazionale Comunicare l'Europa 2020 per alti meriti culturali -Roma, Palazzo Montecitorio con Alto Patrocinio della Camera dei Deputati, mentre al Senato della Repubblica ha presentato la scoperta dello spartito dipinto da Caravaggio il 27 gennaio 2022. Premio Dante Alighieri 2021 all'Universita Lettona di Riga con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in Lettonia per aver presentato La Divina Commedia al teatro della Borsa di Riga. Altri riconoscimenti anche in Estonia, Lituania, a Bruxelles e in Libano.Ancora il Premio internazionale speciale Biennale di Venezia 2022 per la letteratura e promozione della cultura e tanto altro. Per l'occasionecon patrocinio gratuito saranno presenti, il sindaco di Trani Amedeo BOTTARO, la Con. Regione Puglia con delega alle politiche culturali Grazia DI Bari, il C F.(CP) comandante Capitaneria di Porto di Barletta Antonino INDELICATO, il presidente dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia gruppo di Trani Adrea SICULO, il presidente della Lega Navale Italiana sezione di Trani Luigi VENTURA. Si ricorda che l'invito è rivolto al pubblico libero ingresso.