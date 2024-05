È morto Savino Lasorsa: fu il presidente dell'Amtab e della Stp

È morto questa mattina a Giovinazzo,: 70 anni, ragioniere e perito commerciale e con una laurea honoris causa in Ingegneria dei Trasporti, aveva ricoperto il ruolo di presidente dell'e di amministratore delegato della. E si era anche candidato con l'alle elezioni regionali del 2010.Originario di Giovinazzo, per 15 anni ininterrotti (dal 1980 sino al 1995) fu consigliere comunale nella massima assise cittadina e di partiti ne frequentò diversi: in primis la, il, l', lae la. Poi, dopo qualche anno di pausa, tornò sulla scena per occuparsi di trasporti: fu, infatti, nominato nel 1998 a capo dell', la società di Bari, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale.Per 8 anni, sino al 2006, guidò i cambiamenti della municipalizzata dei trasporti attraverso tre trasformazioni aziendali concretizzando il servizio del, prima di essere nominato, dal 2006 al 2009, amministratore delegato dellaE con l'azienda di Trani che gestisce ed eroga servizi di trasporto nell'area metropolitana di Bari realizzò iniziative come ile l'nel centro di Bari, ma il richiamo della politica tornò a farsi sentire.Si candidò con l'alle regionali del 2010 a sostegno disostenendo che «la politica non è una cosa da niente... bensì un'arte dedita al bene di chi ti circonda», ma non fu eletto: conquistò, arrivò quarto. I funerali si terranno domani, alle ore 15.30, nella chiesa di Sant'Agostino.