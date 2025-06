Atletica Leggera, tutto pronto per i Campionati Italiani: Belardi pronto a difendere il titolo

Saranno 3 gli atleti tranesi che parteciperanno ai Campionati Italiani Allievi Under 18 di Atletica Leggera, il prossimo 28 e 29 Giugno a Rieti, tutti dell'Elite Academy Bari., allenato da Lorenzo Giusto,presentandosi come outsider e con un personale di altissimo livello: mt. 5,01., proverà a migliorare il suo personal best nei 1500 e 800 mt. ed una frazione nella staffetta 4x400.darà il massimo puntando a migliorarsi nei 400mt e in frazione della 4x400. Questi ultimi allenati da Tonino Ferro. Esserci é già una vittoria, superarsi un obiettivo.