Gabriele Belardi si conferma Campione Italiano: che vittoria ad Ancona!
Successo arrivato nei Campionati Italiani Allievi Indoor U18
Trani - domenica 15 febbraio 2026 12.40
Il 2026 di Gabriele Belardi si apre nel migliore dei modi: ennesimo successo ed ennesima medaglia d'oro per il giovanissimo astista tranese, che si conferma dunque nuovamente Campione Italiano.
La meritata vittoria è arrivata sabato 14 febbraio, nei Campionati Italiani Allievi Indoor U18, con la gara svoltasi ad Ancona, dove il nostro Belardi ha raggiunto, ancora una volta, la vetta più alta, saltando ben 4.70m, preceduto dalle misure 4.30m, 4.50m e 4.60m, al termine di un confronto durato ben 5 ore.
Continua a gremirsi d'oro il palmares di Belardi, che si aggiudica così la sua seconda medaglia d'oro, nella categoria Allievi, a cui vanno ad aggiungersi le tre guadagnate in quella Cadetti: non male considerato che parliamo di un'atleta classe 2009.
Questa la soddisfazione di Lorenzo Giusto, allenatore del giovane Belardi: "Non era semplice arrivare a questa gara in condizioni ottime, a causa delle circostanze meteorologiche che non aiutano gli allenamenti esterni, non pratici per migliorare la tecnica. Non possiamo allenarci in Città, dunque siamo costretti ad andare fuori Trani. Nonostante ciò, Gabriele ha dato il massimo. L'unico obiettivo era tornare a casa con la medaglia d'oro. È stata una gara durissima, essendo entrati in gioco dopo tre ore e mezza. Siamo stati bravi, siamo soddisfatti."
