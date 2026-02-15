Gabriele Belardi - Ancona
Gabriele Belardi - Ancona
Running e Atletica

Gabriele Belardi si conferma Campione Italiano: che vittoria ad Ancona!

Successo arrivato nei Campionati Italiani Allievi Indoor U18

Trani - domenica 15 febbraio 2026 12.40
Il 2026 di Gabriele Belardi si apre nel migliore dei modi: ennesimo successo ed ennesima medaglia d'oro per il giovanissimo astista tranese, che si conferma dunque nuovamente Campione Italiano.

La meritata vittoria è arrivata sabato 14 febbraio, nei Campionati Italiani Allievi Indoor U18, con la gara svoltasi ad Ancona, dove il nostro Belardi ha raggiunto, ancora una volta, la vetta più alta, saltando ben 4.70m, preceduto dalle misure 4.30m, 4.50m e 4.60m, al termine di un confronto durato ben 5 ore.

Continua a gremirsi d'oro il palmares di Belardi, che si aggiudica così la sua seconda medaglia d'oro, nella categoria Allievi, a cui vanno ad aggiungersi le tre guadagnate in quella Cadetti: non male considerato che parliamo di un'atleta classe 2009.

Questa la soddisfazione di Lorenzo Giusto, allenatore del giovane Belardi: "Non era semplice arrivare a questa gara in condizioni ottime, a causa delle circostanze meteorologiche che non aiutano gli allenamenti esterni, non pratici per migliorare la tecnica. Non possiamo allenarci in Città, dunque siamo costretti ad andare fuori Trani. Nonostante ciò, Gabriele ha dato il massimo. L'unico obiettivo era tornare a casa con la medaglia d'oro. È stata una gara durissima, essendo entrati in gioco dopo tre ore e mezza. Siamo stati bravi, siamo soddisfatti."
  • Gabriele Belardi
Altri contenuti a tema
Allenamenti sospesi al Palazzetto per lavori di ristrutturazione: disagi anche per Belardi Allenamenti sospesi al Palazzetto per lavori di ristrutturazione: disagi anche per Belardi "L’impossibilità di allenarsi nel proprio contesto abituale, rischia di compromettere la preparazione di un atleta che rappresenta un motivo d’orgoglio per la nostra città"
Gabriele Belardi scalda i motori in vista degli EYOF di Skopje Gabriele Belardi scalda i motori in vista degli EYOF di Skopje L’astista tranese pronto a rivivere il sogno della Nazionale
Gabriele Belardi convocato (nuovamente) in Nazionale: volerà a Skopje! Gabriele Belardi convocato (nuovamente) in Nazionale: volerà a Skopje! Il tranese sarà protagonista nel Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF)
1 Gabriele Belardi si riconferma il numero uno: è ancora campione italiano U18 Gabriele Belardi si riconferma il numero uno: è ancora campione italiano U18 Il prodigio tranese raggiunge splendidi risultati a Rieti
Atletica Leggera, tutto pronto per i Campionati Italiani: Belardi pronto a difendere il titolo Atletica Leggera, tutto pronto per i Campionati Italiani: Belardi pronto a difendere il titolo Non solo: anche Santomauro e Landriscina pronti a dare il massimo
Galà dell'atletica pugliese: premiato il giovane prodigio di Trani Gabriele Belardi Territorio Galà dell'atletica pugliese: premiato il giovane prodigio di Trani Gabriele Belardi Grande evento nella cornice del Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta, sotto la cura del Presidente regionale della FIDAL, Eusebio Haliti
Belardi, il sogno continua: arriva la convocazione al Raduno Nazionale di Formia Belardi, il sogno continua: arriva la convocazione al Raduno Nazionale di Formia L'astista tranese sarà impegnato dal 16 al 19 aprile
Qui Metz, esordio in Nazionale da incorniciare per Belardi: migliorato il suo record personale Qui Metz, esordio in Nazionale da incorniciare per Belardi: migliorato il suo record personale Al debutto in Nazionale, il tranese salta oltre i 5 metri, superando di ben 21cm il suo precedente record
CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani
15 febbraio 2026 CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani
Nasce a Trani l’Associazione "Rione Castello ". Obiettivo: valorizzare l’identità locale e la socialità di quartiere
15 febbraio 2026 Nasce a Trani l’Associazione "Rione Castello". Obiettivo: valorizzare l’identità locale e la socialità di quartiere
Prevenzione oncologica: intervista al dottor Matteo Landriscina
15 febbraio 2026 Prevenzione oncologica: intervista al dottor Matteo Landriscina
Delitto di Avetrana: al Mimesis di Trani la "contro-inchiesta " di Aldo Tarricone
15 febbraio 2026 Delitto di Avetrana: al Mimesis di Trani la "contro-inchiesta" di Aldo Tarricone
"Io Chi Sono? " Il viaggio di Narciso tra Pirandello e Dostoevskij fa tappa a Trani
15 febbraio 2026 "Io Chi Sono?" Il viaggio di Narciso tra Pirandello e Dostoevskij fa tappa a Trani
Caso Francesca Albanese: l’ex Sindaco Riserbato chiede di valutare la revoca della cittadinanza onoraria
14 febbraio 2026 Caso Francesca Albanese: l’ex Sindaco Riserbato chiede di valutare la revoca della cittadinanza onoraria
Allerta meteo arancione dalle 14: chiude la villa comunale per precauzione
14 febbraio 2026 Allerta meteo arancione dalle 14: chiude la villa comunale per precauzione
Scuole del IV Circolo, il Comune rassicura: «Lavori in fase di ultimazione, pronti al confronto con le famiglie»
14 febbraio 2026 Scuole del IV Circolo, il Comune rassicura: «Lavori in fase di ultimazione, pronti al confronto con le famiglie»
Scuola Papa Giovanni XXIII, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani 2026)
14 febbraio 2026 Scuola Papa Giovanni XXIII, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani 2026)
Palazzo delle Arti Beltrani, il 2026 è l'“Anno Zero”: Presentata la Decima Stagione tra record e grandi nomi
14 febbraio 2026 Palazzo delle Arti Beltrani, il 2026 è l'“Anno Zero”: Presentata la Decima Stagione tra record e grandi nomi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.