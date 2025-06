Gabriele Belardi si riconferma il numero uno: è ancora campione italiano U18

sembra davvero inarrestabile: il prodigio tranese si conferma. Una gara formidabile, e ai limiti della perfezione, quella proposta dall'atleta dell'Elite Academy Bari in quel di Rieti nella giornata di sabato, palcoscenico in cui Belardi ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, tutto il suo talento. Il giovanissimo astista ha infatti riconfermato il titolo guadagnato ad Ancona di qualche mese fa.Non può che ritenersi soddisfatto anche, allenatore di Gabriele che, tramite un post sui propri social, ha commentato l'ennesimo successo del tranese: "Siamo entrati in pedana in punta di piedi, essere i più forti in graduatoria non sempre è positivo, anzi, ti devi conquistare quello che dovrebbe già essere tuo.; il primo salto a 4,40 superato, poi 4,60 (risultato già da oro), 4,75 e 4,90, nuovo record personale nelle gare Outdoor. Si passa a provare il 5,02, migliore misura personale, ma si impatta un vento fastidioso, non si supera, ci proveremo la prossima volta."Un, una medaglia che va ad aggiungersi alla bacheca di medaglie di Belardi che, con questa vittoria, attende adesso una convocazione importante, per i prossimi EYOF (Olimpiadi Giovanili Europee), in programma a Skopje (Macedonia) a fine luglio.