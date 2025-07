Gabriele Belardi convocato (nuovamente) in Nazionale: volerà a Skopje!

Gabriele Belardi continua a brillare: ufficiale la(EYOF), in programma dal 21 al 26 luglio a, in Macedonia Del Nord. Il giovanissimo astista tranese farà parte dei 28 atleti di atletica leggera (2008-09) scelti su scala nazionale per uno degli eventi più attesi dell'anno. Berardi sarà l'unico in gara nella categoria Asta, a dimostrazione dell'elevatissimo livello raggiunto dal nostroallenato da un super Lorenzo Giusto che, ancora una volta, non nasconde il suo entusiasmo: "Ed arriva la convocazione con la Nazionale di Atletica U18, semplicemente emozioni uniche."L'EYOF è uno dei più grandi eventi europei dedicato ai giovani atleti dai 14 ai 18 anni. Esso offre ai giovani atleti un primo assaggio di olimpismo. Sono attesi circa 4000 atleti provenienti da tutta Europa. Nella squadra di Atletica, dove presiede Belardi, ci sono 28 atleti totali, di cui 12 donne e 16 uomini.