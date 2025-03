Qui Metz, esordio in Nazionale da incorniciare per Belardi: migliorato il suo record personale

ieri, 1 marzo, il 15enne tranese ha fatto il suo, mettendosi in mostra a Metz, luogo prescelto per il Match Internazionale U20 e U18 INDOOR, al quale hanno partecipato i migliori atleti di Italia, Francia e Portogallo.Un distacco di ben 21cm che, in questo caso, fanno tutta la differenza del mondo, ma che soprattutto rendonoche, tramite un post social, ha commentato la gara del 'talento di casa': "Emozionato? No, di più. Prima uscita in maglia Azzurra e Gabriele salta 5.01m che, per un quasi 16enne sono tanta roba!Sempre attraverso i media, sono arrivate anche le congratulazioni di Eusebio Haliti, Presidente Regionale Fidal: "Un talento cristallino, puro, sotto ogni punto di vista." E anche dal Presidente della Federazione Italiana di Atletica Stefano Mei, che ha ritenuto < > la prestazione di Gabriele Belardi. Ricordiamo che il classe '09 è al primo anno Allievi (U18), e non ha dimostrato alcuna pressione, nonostante un palcoscenico importante come quello della Nazionale.