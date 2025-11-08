Gabriele Belardi - ph.Annarita Boccaforno
Running e Atletica

Allenamenti sospesi al Palazzetto per lavori di ristrutturazione: disagi anche per Belardi

"L’impossibilità di allenarsi nel proprio contesto abituale, rischia di compromettere la preparazione di un atleta che rappresenta un motivo d’orgoglio per la nostra città"

Trani - sabato 8 novembre 2025 12.26 Comunicato Stampa
A causa dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso presso il Palazzetto dello Sport di Trani, non è al momento possibile svolgere le consuete attività di allenamento all'interno della struttura.

Pur comprendendo la necessità e l'importanza degli interventi di riqualificazione, riteniamo doveroso segnalare che sarebbe stato possibile garantire la continuità degli allenamenti predisponendo una delimitazione parziale dell'area di cantiere, soluzione che avrebbe consentito l'utilizzo in sicurezza di parte dell'impianto.

La situazione risulta particolarmente penalizzante per Gabriele Belardi, giovane talento tranese e primatista italiano nel salto con l'asta, che nel prossimo anno sarà impegnato in importanti competizioni internazionali.

L'impossibilità di allenarsi nel proprio contesto abituale, con le attrezzature adeguate e sotto la guida del proprio staff tecnico, rischia di compromettere la preparazione di un atleta che rappresenta un autentico motivo d'orgoglio per la nostra città.

Confidiamo che gli interventi possano concludersi nel più breve tempo possibile e che, in futuro, la programmazione dei lavori tenga in considerazione le esigenze di chi quotidianamente vive e valorizza lo sport a Trani.
