Gabriele Belardi scalda i motori in vista degli EYOF di Skopje

È tempo di Nazionale per, volato in queste ore a Skopje, in Macedonia, per gli, ossia il Festival della Gioventù Europea, in cui il giovanissimo astista tranese proverà ad alzare, ancora una volta, l'asticella. Ricordiamo che, attualmente, Belardi è Campione Italiano U18, a dimostrazione del livello raggiunto, ma soprattutto del suo immenso potenziale.Belardi scenderà in campoma, già dal pomeriggio di martedì, ha iniziato ad allenarsi e ad "assaggiare" la pista. Lorenzo Giusto, suo allenatore, non nasconde l'entusiasmo, e anche la "paura" di questa grande gara dal sapore continentale: "Sicuramente non sarà semplice, Gabriele deve restare con la testa giusta e pensare a sé stesso. Ci saranno 2 atleti con un Personal Best più alto del suo, ossia il francese Dia e l'ungherese Varga, entrambi 2008. Il nostro Gabriele è il più piccolo,. Si auspica nella giornata giusta, con testa e muscoli al posto corretto."Non resta dunque che tifare per il nostro concittadino, pronto a rappresentare Trani, ma soprattutto a portare il tricolore più in alto possibile. Forza Gabriele!