"Trani Città Eucaristica": lunedì 16 la benedizione in Cattedrale

Quest'anno ricorre il I Centenario del Primo Congresso Eucaristico Interdiocesano Pugliese, celebrato in Trani dal 30 aprile al 4 maggio 1924. Per l'occasione, lunedì prossimo 16 settembre, alle ore 18, presso la Cripta S. Maria in Cattedrale, sarà inaugurata e benedetta la mostra storico-iconografica dal titolo "Trani Città Eucaristica".La mostra ha l'intento di sottolineare il legame della nostra Città con la Ss. Eucaristia, attraverso le liturgie e le pie pratiche devozionali che, da secoli e secoli, la contraddistinguono come "Città Eucaristica". Essa sarà visitabile da lunedì 16 a domenica 22 settembre, nei seguenti orari: 9-12:30 e 16-19.Si ringrazia l'U.N.I.T.A.L.S.I. (Sottosezione di Trani) per la collaborazione nella cura ed allestimento.