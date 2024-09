Cresce l'attesa a Trani per la festa dei Santi Medici

La festa liturgica dei Santi Medici rappresenta per eccellenza l'appuntamento religioso di fine estate ed i tranesi sono sempre molto affezionati a questo piccolo grande evento organizzato dalla Confraternita che cura nel dettaglio i preparativi e gli aspetti religiosi e legati alla sfera della "festa".È con molta riconoscenza e fede che la Città di Trani riscopre in questo appuntamento un momento prezioso di fede, preghiera e devozione. In particolare quest'anno ci sarà l'opportunità di prendere parte ad un concerto di musica classica, a cura dell'associazione musicale "Mascagni", con appuntamento il 26 settembre alle 20 in piazza Libertà. La novena ai Santi avrà inizio lunedì 16 settembre, fino al giorno della ricorrenza vera e propria, il 26 appunto quando si terrà la Solenne Celebrazione con il nostro Vescovo, S. E. Mons. Leonardo D'Ascenzo; a seguire il Concerto di cui abbiamo già detto.Il 28 settembre si terrà la tradizionale processione ed al suo ritiro tornerà l'appuntamento, per la gioia degli appassionati, col consueto fuoco pirotecnico. Segnatevi tutto: quest'anno sarà una "festa" da ricordare.