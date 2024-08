Festeggiamenti in onore di San Rocco: dal 13 al 16 agosto tutto il programma

Il 3 giugno 1528 viene consacrata una chiesa adiacente alla "Porta di Bisceglie", dedicandola a San Rocco. L'edificazione non è altro che una ricostruzione vera e propria. Infatti, antecedentemente, ove oggi sussiste il tempio dedicato al Santo pellegrino, già esisteva una edicola certamente a lui intitolata. La testimonianza storica è data da un'iscrizione sull'architrave d'ingresso e dalla cripta sottostante la chiesa, più antica.Ancora una volta la Confraternita dedicata al Santo, che zela il culto e la devozione nei riguardi del suo titolare, ha predisposto un programma delle celebrazioni liturgiche in prossimità della sua solennità.Nei giorni 13, 14 e 15 agosto:- ore 18:30 Santo Rosario, Inno e Preghiere al Santo;- ore 19:00 Solenne Celebrazione Eucaristica officiata dal rev.mo Mons. Saverio Pellegrino, rettore e Padre Spirituale della Confraternita.Giovedì 15 agosto, solennità dell'Assunzione di Maria al Cielo:- ore 10:30 Santo Rosario e canto delle Litanie Lauretane;- ore 11:00 Solenne Celebrazione Eucaristica con rito della Professione dei nuovi confratelli e consorelle.Venerdì 16 agosto, Solennità Liturgica di San Rocco- ore 10:30 Santa Messa in suffragio dei confratelli, consorelle e benefattori defunti. A seguire Supplica al Santo;- ore 18:30 Santo Rosario- ore 19:00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Titolare di Nazareth.Al termine di ogni celebrazione Eucaristica benedizione con la reliquia del Santo e distribuzione del pane benedetto in onore del santo pellegrino.La comunità dei fedeli cittadina è invitata ad aderire ai festeggiamenti come già avvenuto dal 1528!