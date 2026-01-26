Ospedale di Trani
Ospedale di Trani
Attualità

Addio al dottor Mauro Mazzilli, ultimo strenuo difensore dell'ospedale di Trani

Si è spento all'età di 75 anni l'ex primario di Medicina dello Sport e figura storica del centrosinistra tranese

Trani - lunedì 26 gennaio 2026 10.47
È scomparso nella notte, all'età di 75 anni, il dottor Mauro Mazzilli, figura storica della sanità tranese e volto noto anche nel panorama politico cittadino. Medico stimato e per anni primario di Medicina dello Sport nell'ex ospedale San Nicola Pellegrino, Mazzilli ha unito alla competenza professionale un forte impegno civile e politico, ricoprendo in passato anche il ruolo di segretario dei Democratici di Sinistra, prima della nascita del Partito Democratico.

La sua presenza è stata costante nella vita pubblica di Trani, con un contributo concreto tanto durante quanto dopo l'amministrazione dell'allora sindaco Carlo Avantario. Sempre attento al bene collettivo, Mazzilli non ha mai smesso di sostenere con convinzione le battaglie del centrosinistra, pur consapevole dei limiti e delle difficoltà attraversate dalla coalizione negli anni. Il capitolo più significativo del suo impegno è legato, però, al destino dell'ospedale di Trani. In qualità di rappresentante sindacale dei medici, fu tra i più strenui difensori del presidio ospedaliero, opponendosi fino all'ultimo al suo ridimensionamento. Le sue iniziative, sempre supportate da analisi puntuali e proposte concrete, portarono a una fase di riorganizzazione che vide anche l'istituzione del reparto di Medicina dello Sport, di cui fu primario. Un incarico che accettò con entusiasmo, rinunciando persino alla guida del reparto di Cardiologia.

Con la chiusura definitiva dell'ospedale nel 2016 e la nascita del Presidio Territoriale di Assistenza, Mazzilli non si arrese. Continuò a sollecitare, anche di recente, una piena attivazione del PTA, denunciando ritardi e chiedendo chiarezza sulle attività promesse ma mai partite.

Tra le sue proposte più lungimiranti, anche quella mai realizzata di un ospedale unico Trani-Bisceglie. Un'idea ambiziosa, condivisa da altri professionisti ma mai accolta davvero dalla politica, che nel frattempo aveva puntato tutto su Bisceglie. Mazzilli, però, non smise mai di crederci e lavorarci.

La sua scomparsa lascia un vuoto autentico nella comunità tranese. Mauro Mazzilli è stato un uomo che ha saputo unire alla professionalità la passione civile, con coerenza e determinazione. In un tempo in cui è più facile lamentarsi che agire, lui ha sempre scelto di mettersi in gioco, senza mai tirarsi indietro. Trani perde una voce autorevole, capace di pensare e agire per il bene comune, con lucidità e tenacia. E il ricordo del suo impegno resterà, come esempio concreto di cosa significhi davvero prendersi cura della propria città.
  • Lutto
Altri contenuti a tema
Casa Funeraria Delfini di Trani, un supporto per accompagnare le famiglie nel lutto Speciale Casa Funeraria Delfini di Trani, un supporto per accompagnare le famiglie nel lutto Un servizio gratuito, pensato per offrire ascolto e sostegno nel momento più delicato
La famiglia Delfini in lutto per la scomparsa di Beppe Vita di città La famiglia Delfini in lutto per la scomparsa di Beppe La storica azienda funeraria conta a Trani più di un secolo di attività
"Chissà se lo sai"...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana Vita di città "Chissà se lo sai"...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana La cantante si è spenta per un infarto nella sua casa a Milano.Le immagini dal concerto "Cantando Dalla...Cattedrale" di Fondazione SECA
1 Trani piange la morte improvvisa di Raffaele Mastrapasqua, titolare del Bistrot Malcangi Vita di città Trani piange la morte improvvisa di Raffaele Mastrapasqua, titolare del Bistrot Malcangi Non aveva cinquant'anni, con lo zio era stato titolare del caffè Fellini
Trani si stringe per l'ultimo saluto a Saverio: "Siamo figli di un cielo che non muore" Trani si stringe per l'ultimo saluto a Saverio: "Siamo figli di un cielo che non muore" Una chiesa di San Magno gremita, incapace di contenere la folla commossa che oggi ha voluto stringersi attorno alla famiglia Lomolino per l'ultimo saluto a Saverio.
Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino Oggi è il giorno del saluto a Saverio Lomolino Il rito funebre alle 15:30 a San Magno. Il gesto di grande sensibilità della famiglia: "Non fiori, ma donazioni all'APLETI di Bari".
3 Saverio è tornato alla Casa del Padre Cronaca Saverio è tornato alla Casa del Padre È un grande dolore per la famiglia attorno alla quale tutta la Città si stringe
Anche a Trani il mondo della moda piange Giorgio Armani: il ricordo di Beppe Nugnes Vita di città Anche a Trani il mondo della moda piange Giorgio Armani: il ricordo di Beppe Nugnes Due anni fa la città fu scelta per la linea Mare in esclusiva proprio per la sua bellezza e eleganza
Trani, Consiglio ad alta tensione: Bottaro cerca il "sì " al Bilancio prima del rimpasto finale
26 gennaio 2026 Trani, Consiglio ad alta tensione: Bottaro cerca il "sì" al Bilancio prima del rimpasto finale
Alimenti cancerogeni, cosa dice davvero la scienza
26 gennaio 2026 Alimenti cancerogeni, cosa dice davvero la scienza
Da Trani l'arte che ricorda la Shoah: fino al 9 febbraio una mostra al Distum di Foggia
26 gennaio 2026 Da Trani l'arte che ricorda la Shoah: fino al 9 febbraio una mostra al Distum di Foggia
Lavinia Group Volley Trani conquista la semifinale di Coppa Puglia: superato Trepuzzi Volley
26 gennaio 2026 Lavinia Group Volley Trani conquista la semifinale di Coppa Puglia: superato Trepuzzi Volley
Cassano e Becerri firmano il successo della Soccer Trani: 2-0 all’Apricena
25 gennaio 2026 Cassano e Becerri firmano il successo della Soccer Trani: 2-0 all’Apricena
Polizia Locale di Trani, bilancio 2025 positivo nonostante l’organico ridotto
25 gennaio 2026 Polizia Locale di Trani, bilancio 2025 positivo nonostante l’organico ridotto
Cercasi veri consiglieri comunali, a Trani tra la politica che stanca e la fiducia che si perde
25 gennaio 2026 Cercasi veri consiglieri comunali, a Trani tra la politica che stanca e la fiducia che si perde
Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales
25 gennaio 2026 Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales
Sanità a Trani, una ferita ancora aperta: Etica e Politica sollecita il sindaco Bottaro a un confronto con la Regione
25 gennaio 2026 Sanità a Trani, una ferita ancora aperta: Etica e Politica sollecita il sindaco Bottaro a un confronto con la Regione
Imposta di soggiorno, 'Trani Libera': “Scelta sbagliata e fuori tempo "
25 gennaio 2026 Imposta di soggiorno, 'Trani Libera': “Scelta sbagliata e fuori tempo "
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.