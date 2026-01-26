Addio al dottor Mauro Mazzilli, ultimo strenuo difensore dell'ospedale di Trani

È scomparso nella notte, all'età di 75 anni, il dottor Mauro Mazzilli, figura storica della sanità tranese e volto noto anche nel panorama politico cittadino. Medico stimato e per anni primario di Medicina dello Sport nell'ex ospedale San Nicola Pellegrino, Mazzilli ha unito alla competenza professionale un forte impegno civile e politico, ricoprendo in passato anche il ruolo di segretario dei Democratici di Sinistra, prima della nascita del Partito Democratico.La sua presenza è stata costante nella vita pubblica di Trani, con un contributo concreto tanto durante quanto dopo l'amministrazione dell'allora sindaco Carlo Avantario. Sempre attento al bene collettivo, Mazzilli non ha mai smesso di sostenere con convinzione le battaglie del centrosinistra, pur consapevole dei limiti e delle difficoltà attraversate dalla coalizione negli anni. Il capitolo più significativo del suo impegno è legato, però, al destino dell'ospedale di Trani. In qualità di rappresentante sindacale dei medici, fu tra i più strenui difensori del presidio ospedaliero, opponendosi fino all'ultimo al suo ridimensionamento. Le sue iniziative, sempre supportate da analisi puntuali e proposte concrete, portarono a una fase di riorganizzazione che vide anche l'istituzione del reparto di Medicina dello Sport, di cui fu primario. Un incarico che accettò con entusiasmo, rinunciando persino alla guida del reparto di Cardiologia.Con la chiusura definitiva dell'ospedale nel 2016 e la nascita del Presidio Territoriale di Assistenza, Mazzilli non si arrese. Continuò a sollecitare, anche di recente, una piena attivazione del PTA, denunciando ritardi e chiedendo chiarezza sulle attività promesse ma mai partite.Tra le sue proposte più lungimiranti, anche quella mai realizzata di un ospedale unico Trani-Bisceglie. Un'idea ambiziosa, condivisa da altri professionisti ma mai accolta davvero dalla politica, che nel frattempo aveva puntato tutto su Bisceglie. Mazzilli, però, non smise mai di crederci e lavorarci.La sua scomparsa lascia un vuoto autentico nella comunità tranese. Mauro Mazzilli è stato un uomo che ha saputo unire alla professionalità la passione civile, con coerenza e determinazione. In un tempo in cui è più facile lamentarsi che agire, lui ha sempre scelto di mettersi in gioco, senza mai tirarsi indietro. Trani perde una voce autorevole, capace di pensare e agire per il bene comune, con lucidità e tenacia. E il ricordo del suo impegno resterà, come esempio concreto di cosa significhi davvero prendersi cura della propria città.