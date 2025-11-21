IMG
IMG
Vita di città

Trani piange la morte improvvisa di Raffaele Mastrapasqua, titolare del Bistrot Malcangi

Non aveva cinquant'anni, con lo zio era stato titolare del caffè Fellini

Trani - venerdì 21 novembre 2025
Incredulità, sgomento, profondo dolore sta attraversando la comunità tranese per l'improvvisa scomparsa di Raffaele Mastrapasqua, morto a quarantanove anni parrebbe per un malore improvviso. Raffaele era stato titolare con lo zio dello storico caffè Fellini, luogo di ritrovo di tante generazioni. Raffaele poi decise di spostare l'attività ampliandola con un locale che si distingueva per eleganza e personalità, con quell'impronta dedicata al mare che faceva sentire gli ospiti quasi a bordo di una barca. Quel piccolo tratto di via Malcangi si era animato grazie al bistrot Malcangi alla simpatia di Raffaele, la sua gentilezza, la sua accoglienza, la sua disponibilità, unite a una professionalità costruita sin da quando era ragazzo. La notizia si è sparsa velocemente in città e anche nella vicina a Bisceglie di cui Salvatore era originario e dove avranno luogo i funerali alle 15,30 di sabato 22 nella parrocchia di s. Silvestro : un vuoto profondo sarà la mancanza del sorriso di Raffaele nel bistrot che portava avanti con la sua compagna Anna. Sulla pagina Instagram e Facebook del bistrot Malcangi Raffaele è ancora presente con la sua simpatia mentre accoglie e mostra i suoi aperitivi diventati celebri. E queste immagini sembrano amplificare il dolore come se davvero tutto questo non fosse successo.
Lavinia Group Volley Trani: trasferta impegnativa sul campo dell’Amatori Volley Bari
21 novembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: trasferta impegnativa sul campo dell’Amatori Volley Bari
Soccer Trani-San Severo, Moscelli: «Ogni partita è complicata, non dovremo commettere errori»
21 novembre 2025 Soccer Trani-San Severo, Moscelli: «Ogni partita è complicata, non dovremo commettere errori»
4
Nuova rotatoria a Trani: interdetto con effetto immediato il traffico tra viale De Gemmis e Via Malcangi
21 novembre 2025 Nuova rotatoria a Trani: interdetto con effetto immediato il traffico tra viale De Gemmis e Via Malcangi
Inchiesta falsi diplomi, Lucia Catalano assolta in appello: «Non ha commesso il fatto»
21 novembre 2025 Inchiesta falsi diplomi, Lucia Catalano assolta in appello: «Non ha commesso il fatto»
Mica Scemi, una settimana di eventi a Trani contro le truffe agli anziani
21 novembre 2025 Mica Scemi, una settimana di eventi a Trani contro le truffe agli anziani
"Let’s influence Europe! ": l'Erasmus a Francoforte per gli alunni del comprensivo R.B.P.D.
21 novembre 2025 "Let’s influence Europe!": l'Erasmus a Francoforte per gli alunni del comprensivo R.B.P.D.
Modifiche alla viabilità a Trani per i lavori di installazione della fibra ottica
21 novembre 2025 Modifiche alla viabilità a Trani per i lavori di installazione della fibra ottica
Tariffe immobili e impianti sportivi: la Giunta Comunale di Trani delibera i costi di utilizzo per il 2026
21 novembre 2025 Tariffe immobili e impianti sportivi: la Giunta Comunale di Trani delibera i costi di utilizzo per il 2026
La Giunta Comunale di Trani delibera la previsione delle entrate per il 2026 sui proventi da sanzioni stradali
21 novembre 2025 La Giunta Comunale di Trani delibera la previsione delle entrate per il 2026 sui proventi da sanzioni stradali
La Sala Giunta di Trani intitolata all'ex Sindaco Carlo Avantario: esempio di "Servizio e Integrità "
20 novembre 2025 La Sala Giunta di Trani intitolata all'ex Sindaco Carlo Avantario: esempio di "Servizio e Integrità"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.