Quel sapore di mare che Gino Paoli portò a Trani tante volte: addio a un poeta della musica

L'ultima volta è stato nel 2013 per il festival del Jazz insieme a Danilo Rea ma le sue canzoni sono risuonate tante volte a Trani: sul palco con la "sua" Ornella, in un concerto rimasto memorabile sul palco montato ai piedi della Cattedrale, allo Sporting Club, e nella mitica Lampara, dove chi scrive ricorda che, adolescente vestita a festa per l'occasione, andò a chiedere timidamente un autografo nell'ambiente allestito per lui come un camerino e poi così emozionata nel trovarsi accanto a quel sorriso così gentile fu solo capace di rispondere a quel sorriso e dire grazie, perché quello bastava. E bizzarro aver saputo della morte di Gino Paoli avvenuta oggi , 24 marzo all'età di 91 anni, sia stata una giovane donna di ventotto anni anni che ha scritto "sono cresciuta con le sue canzoni" Ecco, questo è il senso dell'immortalità. Ecco che cosa significa diventare classici, non avere età, non avere confini tra le generazioni, quelle che erano giovani negli anni sessanta - e per chi c'è ancora , vede scomparire il proprio mondo anche con questi coetanei celebri che se ne vanno ; e, passando per tutte le altre - senza soluzione di continuità per un artista che è sempre stato un evergreen, - fino ai "gen Zeta", che oggi fanmo risuonare sui social il ricordo di una gatta con la macchia nera sul muso, dell'estate a cui lui ha dato un sapore con quel sale sulla pelle, e di pareti e soffitti frantumati da musica e poesia, tali da regalare il cielo anche a chi non riesce a vederlo.Fai finta di non lasciarci mai, maestro, il mare di Trani avrà sempre un po' del sapore non di una, ma di tantissime canzoni una più bella dell'altra, lasciate qui: e ti ricorderà sempre con affetto emozione e gratitudine.