Nessun Dorma 2026 | Sulle onde dell’Adriatico il Duo Alborada accorda il respiro del mare

Social Video 8 minuti Nessun Dorma ed.2026 - Il reportage e le interviste ai protagonisti Tonino Lacalamita

C'è un istante perfetto in cui il silenzio del mare si fa attesa e il buio comincia a cedere il passo alla promessa del giorno. In questo lembo di terra proteso sull'acqua, il Molo San Nicola - Faro Verde - il più estremo della città di Trani - ha accolto la quarta edizione di Nessun Dorma, l'evento che ormai rappresenta un vero e proprio rito di rinascita per l'estate pugliese. Sabato 18 luglio 2026, la monumentale Cattedrale romanica ha fatto da muta testimone a una platea raccolta nel profondo della notte, pronta a farsi attraversare da un'esperienza sensoriale unica, concepita come un cammino ascensionale di musica e consapevolezza ambientale.Sospesi sul filo dell'acqua, i pianisti- l'ormai affiatatissimo- hanno fluttuato sulle onde in una simbiosi mistica con la natura circostante. Attraverso la tastiera di due pianoforti gran coda da teatro dell'eccellenza italiana, i due straordinari interpreti hanno intrecciato tecnica e pura poesia, trasformando le oscillazioni del mare in vibrazioni sonore. Quello che si è compiuto sul molo è stato un miracolo acustico e visivo dall'anima fortemente ecologica, sostenuto con convinzione dall'assessora all'Ambiente e Clima della Regione Puglia- quest'anno madrina istituzionale d'eccezione dell'evento -, per accendere una luce preziosa sulla salvaguardia delle nostre coste attraverso la forza rigeneratrice dell'arte.A tessere la trama narrativa di questa notte speciale è stata la presenza magnetica dell'attore, regista e autore. La sua voce calda, profonda ed evocativa è risuonata fuori campo per guidare il pubblico nel buio, dilatando le pause teatrali e conferendo un significato profondo a ogni nota, grazie ai preziosiIl sipario di questo rigoroso viaggio nel tempo e nella luce - un programma "light time" sincronizzato al secondo - si è aperto alle ore 4:15 con la declamazione introduttiva delle parole immortali di, un richiamo ancestrale che ha predisposto gli animi all'ascolto. Alle 4:16 la musica ha preso forma nella notte con la prima parte del programma: ad aprire la via è stato il lirismo delicato di James Horner con "One Last Wish" dal film Casper, seguito dall'epica contemporanea di Ramin Djawadi per "Game of Thrones", le cui atmosfere possenti hanno fatto vibrare la pietra del molo. Subito dopo, il classicismo etereo del "Claire de Lune" di Claude Debussy ha accarezzato lo specchio d'acqua, prima di cedere il passo alle ombre affascinanti e inquiete della "Danse Macabre" di Camille Saint-Saëns. La dolce malinconia di "Les Berceaux" di Gabriel Fauré ha poi preparato il pubblico alla struggente bellezza della "Scena" dal "Lago dei Cigni" di Pëtr Il'ič Tchaikovsky, per poi chiudere questa prima sognante metà con la brillante festosità del "Pipistrello" di Johann Strauss.La seconda parte si è accesa con, la cui partitura a quattro mani - rielaborata e sviluppata dallo stesso M° Alfonso Soldano - ha letteralmente incantato la platea. A seguire, le note intense dell'Andante dalla "Sonata per Violoncello" di Sergei Rachmaninov hanno guidato la transizione emotiva verso il giorno, interrotta dal travolgente brio del "Largo al Factotum!" di Gioachino Rossini. Il viaggio cinematografico è ripreso con la trionfale "Go the Distance" di Alan Menken, tratta da Hercules, per poi farsi monumentale con la "Fantasia da Concerto sul Signore degli Anelli" di Howard Shore. Un tocco di intima nostalgia ha pervaso il porto con "Rainbow Connection" di Kenneth Ascher e Paul Williams.Alle ore 5:36, nell'istante esatto in cui il sole ha squarciato l'orizzonte tingendo l'Adriatico d'oro, è risuonata l'invocazione universale del. Un brivido collettivo ha accompagnato il catartico "All'alba vincerò", un urlo di speranza che ha salutato il nuovo giorno.Questo indimenticabile risveglio sensoriale ha trovato la sua perfetta anticipazione conviviale grazie alle dolci degustazioni offerte dal Bar Europa di Trani, che ha accolto il pubblico per una colazione tipica pugliese in riva al mare, celebrando il senso di comunità.Un evento di tale spessore artistico e organizzativo nasce da una sinergia straordinaria., all'interno della prestigiosa stagione concertistica 2026 "Armonie Naturali" - seconda stagione,. Dietro le quinte, si è confermato fondamentale il ruolo organizzativo di, che ha curato con precisione la segreteria, la comunicazione social e firmato l'elegante veste grafica della manifestazione.Ad assistere a questo spettacolo senza tempo erano presenti anchee rappresentanti delle Forze dell'ordine, a cui va il ringraziamento dell'organizzazione.Una speciale riconoscenza va alla rete di partner privati che sostengono la visione culturale del progetto: Fondazione Megamark ETS, Pastificio Riscossa f.lli Mastromauro S.p.A., Universo Salute S.R.L., Azienda Agricola Spagnoletti Zeuli Onofrio, Ottica Mazzone, Centro Bio-Medico Di Analisi Cliniche Dott. Marco Papagni & C. Srl, Giodicart Megastore, Organizzazione Di Produttori Secondulfo Società Cooperativa Agricola, Cantine Torrevento Srl, Nugnes 1920 Srl, Gianfranco di Toma Abbigliamento Professionale SAS e Gemitex.Mentre la luce del sole ormai alto illumina il Molo San Nicola, Nessun Dorma si congeda lasciando nel cuore dei presenti una certezza: che la musica, quando sposa la natura, sa essere una preghiera laica capace di guarire il mondo e restituirci la bellezza. L'appuntamento è al 17 luglio 2027 per la quinta edizione del Nessun Dorma.