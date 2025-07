Il giornalista Francesco Giorgino saluta la III edizione di “Nessun Dorma", concerto all'alba che si terrà a Trani il 19 luglio

Saluto Elisabetta Papagni (Presidente della Fondazione Ciccolini), il maestro Alfonso Soldano (Direttore Artistico della Fondazione Ciccolini) a cui si deve la bellezza, l'importanza, la rilevanza, la grandezza e il valore artistico di questa iniziativa che, devo farvi questa confessione fin nel momento in cui è stata concepita, era destinata sicuramente a diventare una realtà di successo tra le tante iniziative che esprime il nostro territorio. Il perché di questa intuizione è legata a mio padre Antonio Giorgino che ha sempre creduto nell'importanza di questo evento e nella possibilità che si restituisse, anche tramite questo evento la giusta rilevanza, il giusto valore a un territorio a cui evidentemente io sono profondamente legato, che è il territorio della Bat, come voi ben sapete io trascorro parte delle mie vacanze estive e anche alcuni dei miei fine settimana durante l'anno proprio nella città di Trani, quindi sapete quanto importante sia il legame tra me, la mia vita anche professionale, la mia vita culturale, la mia vita personale e la città di Trani.



Voglio dire solo tre cose rapidissime in occasione della presentazione dell'edizione 2025 di Nessun Dorma. La prima è una cosa che evidentemente ha a che fare con il valore più generale della cultura e della musica. Ecco, impariamo tutti a declinare il significato denotativo e connotativo della parola cultura nell'accezione più ampia possibile (...) soprattutto quando la cultura, come nel caso della musica, riesce a praticare un linguaggio universale, cioè un linguaggio che è decodificabile in modo uniforme da parte di tutti in un contesto in cui invece quello per esempio dell'ecosistema comunicativo digitale si moltiplicano le possibili traiettorie in ordine alla produzione di significato (...) linguaggio universale, quello della musica, che è certamente uno strumento per avvicinare un po' di più culture e popoli.



Il secondo concetto lo vorrei declinare in ordine invece al valore semantico della parola "Alba" (...) molto importante soprattutto di questi tempi, tempi in cui purtroppo registriamo la presenza di modelli anche antropologici, intrisi di individualismo, assistiamo a processi di desocializzazione, assistiamo al primato dell'individuo, quindi del soggetto ripiegato su se stesso, sulla persona che invece è l' "Io sociale". L'Alba è evidentemente in modo anche naturale, in modo anche automatico, ecco, il contesto nel quale riusciamo a maturare il convincimento della rilevanza assoluta della parola speranza, perché l'Alba segue la notte e la notte spesso in significazione viene associata ai momenti più bui e quindi coincide inevitabilmente con il ricominciamento, con la iniziazione di una fase nuova, cioè con quel contesto e con quell'ambito che riesce a restituire all'essere umano il valore più autentico della speranza.



La terza e l'ultima considerazione la vorrei svolgere in ordine all'importanza e al valore proprio di queste iniziative culturali nella promozione del territorio. Lasciatemi fare per qualche secondo il professore di marketing, ecco, sicuramente un evento come "Nessun Dorma" è un evento straordinariamente importante anche dal punto di vista del marketing territoriale. Più cresce la sua rilevanza, più cresce la sua notorietà nel territorio pugliese, ma anche nel territorio nazionale, più si associa una straordinaria opportunità di valorizzazione del nostro territorio, del territorio della BAT e quindi è sicuramente molto importante che si sviluppi un'attenzione specifica non solo da parte delle istituzioni, come già avviene, non solo da parte dei cittadini, ma anche da parte del tessuto imprenditoriale che deve credere nella possibilità di promuovere il territorio della BAT attraverso anche iniziative culturali importanti come queste. Un grande in bocca al lupo al maestro Alfonso Soldano affinché l'edizione 2025 sia ancor più memorabile delle edizioni precedenti.