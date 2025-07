"Nessun Dorma": Trani si prepara all'alba incantata con il Duo Alborada

La città di Trani si prepara a vivere un'esperienza unica e suggestiva con la terza edizione diil concerto all'alba che vede protagonista l'inimitabile. L'evento, che trasforma una performance musicale in un'immersiva e spirituale sinestesia di suoni e luci, tornerà. La conferenza stampa di presentazione si è il 4 luglio ha illustrato i dettagli di questa attesa manifestazione. Sono intervenuti:Sindaco della Città di Trani,, Ass. alla cultura e legalità Regione Puglia e madrina dell'evento,, Presidente Fondazione "Aldo Ciccolini" ETS Trani,, Direttore artistico Palazzo delle Arti Beltrani Trani,, Docente titolare di Pianoforte principale presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari e Direttore artistico Fondazione "Aldo Ciccolini" ETS Trani, ha moderato la conferenza stampa la giornalistaL'incanto del "Nessun Dorma" quindi, si rinnova alle prime luci dell'alba, con ingresso previsto alle ore 3:30. L'evento, giunto alla sua terza edizione, unisce lo splendore naturale del mare pugliese alla raffinatezza del repertorio classico, traghettando il pubblico tra due dimensioni simboliche: la notte e l'aurora. A orchestrare questo viaggio temporale e sensoriale, il Duo Alborada, formato dai virtuosi del pianoforte Alfonso Soldano e Giuseppe Greco. I due talenti pugliesi, già affermati e acclamati, si esibiranno su due pianoforti grancoda da teatro, con 176 tasti e 20 dita che si muoveranno all'unisono per creare un'esperienza unica.Il programma, concepito come un respiro notturno che culmina nel risveglio solare, si aprirà con le invocazioni ancestrali di "O Fortuna" di Orff. Proseguirà con echi di cinema (Horner, Goldsmith, Williams), visioni romantiche (Tchaikovsky, Saint-Saëns) e suggestioni cosmiche (Yoshimatsu), fino a raggiungere la poetica incandescente del mattino con Debussy, Grieg e Rachmaninov. A concludere, come un sigillo d'emozione, il celeberrimo "Nessun Dorma" dalla Turandot di Giacomo Puccini, che risuonerà all'ora esatta dell'aurora, accarezzando le onde con il suo "All'alba vincerò". La direzione artistica e le trascrizioni originali sono a cura di Alfonso Soldano, pianista concertista di fama internazionale, già insignito di prestigiosi riconoscimenti e con quattro album all'attivo. Accanto a lui, la tecnica cristallina e l'eleganza interpretativa di Giuseppe Greco, che completa il duo con un'intesa filigranata dal tempo e dallo studio. Ad impreziosire l'atmosfera del suggestivo concerto, l'attore, regista e autore. Nel suggestivo dipanarsi del tempo per giungere alla luce, la sua voce fuori campo sarà un elemento vibrante che donerà profondità all'intera esperienza. Quella voce – calda, intensa, evocativa – guiderà, amplificherà e sospenderà il tempo, incastonando ogni nota e ogni parola recitata, con testi introduttivi a cura di Simona Voglino, nella memoria come parte di un racconto più ampio. In "Nessun Dorma", Lopriore si farà presenza scenica senza mai calcare il palco, diventando un'anima che racconta e il filo che cuce insieme suoni ed emozioni, trasformando il concerto in un'esperienza sensoriale completa.Ad anticipare lo spettacolo sinestetico, le degustazioni del Bar Europa di Trani, un preludio dolce al risveglio sensoriale. Il concerto è coprodotto dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS, presieduta da Elisabetta Papagni, e dal Palazzo delle Arti Beltrani, diretto da Niki Battaglia. La Fondazione Ciccolini, intitolata al celebre pianista italo-francese, continua con "Nessun Dorma" la sua opera di divulgazione della musica classica. Quest'anno, "Nessun Dorma" ha ricevuto un importante riconoscimento: è l'unico concerto all'alba tranese sostenuto e riconosciuto dal Ministero della Cultura tramite il decreto 691 del 19 giugno 2025, ritenuto degno del contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo). Al contempo, la Fondazione Aldo Ciccolini ETS di Trani diventa, con tale decreto, unico ente cittadino riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura per le stagioni concertistiche, al cui interno la punta di diamante è proprio "Nessun Dorma".Il concerto all'alba più emozionante dell'estate, con il sostegno della Città di Trani, gode dei patrocini della Regione Puglia (Assessorato alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, PACT Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Puglia Promozione, #weareinpuglia), della Provincia di Barletta Andria Trani e del Touring Club Italiano. Madrina d'eccezione dell'evento sarà Viviana Matrangola, Assessora alla Cultura della Regione Puglia, una presenza che conferma il crescente sostegno istituzionale a un format destinato a superare i confini locali. Alla soglia tra buio e luce, Trani offre al mondo la sua preghiera laica in musica. "Nessun Dorma" non è solo un concerto: è un atto d'amore per l'ambiente, per la cultura e per l'anima stessa del Mediterraneo, con l'obiettivo di fugare le ombre di guerra che lo minacciano e alimentare il sacro fuoco della pace.I biglietti (intero 18,00 euro + dp, ridotto 15 euro + dp) sono acquistabili in tutti i punti vendita fisici di Viva Ticket e online. Sono inoltre disponibili presso il Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto tutti i giorni, lunedì escluso, dalle 16:00 alle 21:00) in via Beltrani 51 a Trani (BT). Per maggiori informazioni: tel.: 0883500044 o nessundormatrani@gmail.com. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.nessundormatrani.it e sui canali social della Fondazione Aldo Ciccolini ETS e dell'evento.