"Nessun Dorma" approda nella capitale, al Senato della Repubblica, la presentazione dell'evento a Trani del 19 luglio

Introduce il Sen. Filippo Melchiorre

Intervengono Amedeo Bottaro, sindaco della Città di Trani

Elisabetta Papagni, presidente Fondazione Aldo Ciccolini ETS

M° Alfonso Soldano – pianista di Nessun Dorma, docente titolare al Conservatorio N. Piccinni di Bari e direttore artistico-fondatore della Fondazione Aldo Ciccolini ETS di Trani,

M° Giuseppe Greco, pianista di Nessun Dorma e docente titolare al Conservatorio E. Duni di Matera;

Niki Battaglia, direttore del Palazzo delle Arti Beltrani - Pinacoteca Ivo Scaringi

Interviene: Francesco Giorgino, giornalista e docente Luiss di Comunicazione e Marketing

Giovedì 17 luglio, dalle ore 9.30, a Roma, presso il Senato della Repubblica, nella Sala "Caduti Di Nassirya", la conferenza di presentazione dell'evento simbolo dell'estate tranese (in programma il prossimo 19 luglio), promossa dal senatore Filippo Melchiorre.L'evento è di quelli fra i più attesi a Trani, nel cuore del Molo San Nicola - Faro Verde, che prossimo (ingresso ore 3,30) si rinnova l'incanto del "Nessun Dorma", il concerto all'alba che ha riscritto le coordinate dell'ascolto, trasformando una performance musicale in un'esperienza immersiva e spirituale. Giunto alla sua terza edizione, l'evento - unico e inimitabile - unisce lo splendore naturale del mare pugliese alla raffinatezza del repertorio classico, traghettando il pubblico attraverso due dimensioni simboliche: la notte e l'aurora. A orchestrare questo viaggio temporale e sensoriale, il Duo Alborada, formato dai virtuosi del pianoforte Alfonso Soldano e Giuseppe Greco, due interpreti di razza nati su sponde di mari diversi della stessa terra, la Puglia, artefici di una sinestesia in cui i suoni si fanno luce e il tempo si arrende alla bellezza. I due talenti pugliesi già affermati e acclamati, docenti titolari rispettivamente nei Conservatori di Stato "Niccolò Piccinni" di Bari e "Egidio Romualdo Duni" di Matera, si esibiscono per l'occasione su due pianoforti grancoda da teatro, 176 tasti e 20 dita si muovono all'unisono per creare un'esperienza unica.