Nessun Dorma, il racconto del concerto all'alba negli scatti di Luciano Zitoli

L'evento andato sold out tra gli appuntamenti più attesi dell'estate tranese

La Fondazione Aldo Ciccolini, ente rinomato per la promozione della musica classica, ha messo in piedi questa straordinaria esibizione, che ha letteralmente lasciato il pubblico senza fiato. Nessun Dorma ha visto esibirsi il Duo Alborada, due virtuosi pianisti nati in Puglia e acclamati a livello internazionale: Alfonso Soldano e Giuseppe Greco. Riviviamo i momenti più salienti negli scatti di Luciano Zitoli.

Nessun Dorma, il concerto all'alba che si è svolto all'alba di venerdì a Trani è stato uno degli eventi più attesi dell'estate 2023. Ad organizzarlo l'associazione musicale culturale Domenico Sarro, in collaborazione con la Fondazione Aldo Ciccolini di Trani, nel suggestivo scenario del Molo San Nicola.