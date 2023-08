A Trani parole e musica con Raf: gente di mare in villa comunale

3 foto Concerto Raf Trani

Social Video 4 minuti Raf a Trani in villa comunale, l'intervista

e la sua casa, la sua, quella delle gente di mare che se ne va. E poi torna. Nei viali dellail cantautore salinaro ha presentato non il suo ultimo disco ma il suo ultimo libro "", un viaggio on the road nel suo vissuto artistico e umano, con la sua poetica beat rivoluzionaria, attraverso quarant'anni di musica con uno sguardo di matrice internazionale. E con un commovente omaggio finale all'amico, italiano vero come tutti noi.Raffaele Riefoli si è raccontato in una sorta di, grazie alla complicità drammaturgica del poeta/regista e suo amico e concittadino(Il recital è stato appunto tratto dal libro "La mia casa" edito da Mondadori, pagine dal sapore intimistico, scritto a quattro mani con il drammaturgo Damato), affidando i suoi pensieri, gli aneddoti e le visioni a una storia di formazione che si fa prosa.Dalla sua casa in Florida, Raffaele osserva la vita, gli eventi politici, culturali e sociali che offrono l'incipit al suoe alla sua. Un, un viaggio che non si è mai fermato, sempre teso alla ricerca di nuovi slanci, intuizioni e visioni. Una sorta di macchina del tempo in cui ritrovarsi, rivelarsi e riconoscere quel ragazzo con i sogni da inseguire, stringere la mano all'uomo che quei sogni oggi li ha realizzati.Fra un racconto e l'altro Raf imbraccia la chitarra e canta e fa cantare le decine di fans fra il pubblico di questa gradita serata dell'estate dell'amministrazione comunale tranese.Raf non è solo un cantautore, un originale interprete e sofisticato compositore, ma è soprattutto unche ha reso il. Cosimo Damiano Damato lo ha accompagnato nel racconto, una sorta di, sottolineando situazioni ed emozioni, ed applausi sinceri.