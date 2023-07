Concerti gratuiti al Monastero di Colonna nel mese di agosto

Tantissimi visitatori stanno riscoprendo la bellezza del Monastero di Colonna. Sebbene vi siano dei residuali interventi da completare (in particolare la rigenerazione dell'impianto termico) ed in attesa di definire gli atti amministrativi collegati alla gestione, l'Amministrazione ha inteso consentire l'accesso al prestigioso attrattore culturale della penisola di Colonna attraverso un PUC (progetto utile alla collettività) denominato "Qualità dell'abitare" ed utilizzando alcuni percettori del reddito di cittadinanza.Da quasi due mesi il Monastero è visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30, il sabato anche dalle 16.30 alle 19.30. Moltissimi artisti, colpiti dalla bellezza del luogo, hanno manifestato all'Amministrazione comunale la disponibilità nell'offrire alla cittadinanza degli eventi gratuiti all'interno del sito per esaltarne ulteriormente il valore ed incentivare il pubblico alla visita.E' nata così l'iniziativa "Tyrenum Classic festival. Un pianoforte al Monastero": 4 concerti gratuiti nel mese di agosto (sabato 5 agosto, giovedì 10 agosto, giovedì 17 agosto e sabato 26 agosto, tutti alle ore 19 con accesso consentito dalle 18.30).Il primo appuntamento è sabato 5 agosto con il pianista Paolo Scafarella, 30enne pianista tranese dall'innata sensibilità musicale e dalla solida tecnica pianistica, laureatosi presso il conservatorio Piccinni di Bari, conseguendo sia il triennio in pianoforte che il biennio in pianoforte ad indirizzo solistico con il massimo dei voti e la lode. Scafarella si esibisce regolarmente come solista con importanti orchestre nazionali ed ha in programmazione un tour concertistico in Cina ed in America, nello specifico in Florida, organizzato dall'agenzia Blue Chords Management di cui è uno degli artisti di punta.Il secondo appuntamento è calendarizzato per giovedì 10 agosto. Al piano, Serena Valluzzi, origini pugliesi, diplomatasi con il massimo dei voti e menzione presso il Conservatorio Piccinni di Bari, dove ha conseguito anche il secondo livello ad indirizzo solistico sotto la guida del maestro Maurizio Matarrese. Si è perfezionata presso l'Accademia di Musica di Pinerolo con il maestro Enrico Pace, ottenendo in pochi anni importanti successi nel panorama internazionale. Attualmente è docente di pianoforte principale presso il Conservatorio di Musica Giordano di Foggia.Terzo appuntamento giovedì 17 agosto con l'esibizione di Giorgio Trione Bartoli, 27enne tranese laureatosi con il massimo dei voti e menzione d'onore presso il Conservatorio Piccinni di Bari sotto la guida del maestro Pasquale Iannone. Ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di 10 anni e le sue spiccate doti musicali gli hanno permesso di raggiungere rapidamente traguardi significativi, vincendo numerosi premi nazionali ed internazionali. Frequenta il corso di alto perfezionamento pianistico presso l'Accademia nazionale "Santa Cecilia" di Roma con il maestro Benedetto Lupo ed ha tenuto dei concerti come solista e con orchestra in Italia, Spagna, Francia, Ungheria, Danimarca, Olanda, Germania, USA, Messico, Inghilterra, Kazakhstan, Russia, Polonia e Svizzera.Ultimo appuntamento di questa rassegna, sabato 26 agosto con l'esibizione di Leonardo Colafelice, vincitore nel 2016 del Secondo Premio nel prestigioso concorso "Cleveland International Piano Competition" ricevendo inoltre 3 premi speciali: premio del pubblico, migliore esecuzione di una composizione di autore russo e premio attribuito dalla giuria di giovani. Ventottenne nativo di Altamura, Colafelice è attualmente docente presso il Conservatorio di Musica Piccinni di Bari. Colafelice è regolarmente invitato ad esibirsi nelle principali città italiane così come all'estero e si è esibito con numerose e prestigiose orchestre internazionali. E' direttore artistico della Stagione Concertistica del Teatro Mercadante di Altamura e del Festival dell'Alta Murgia.