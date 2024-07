I Take That, eterni giovani sul palco di Trani con “This Life Under The Stars Tour”, omaggiano l’Italia e le orecchiette

Cori, effetti speciali, tamburi e le inconfondibili voci e balletti di una delle boy band più amate al mondo.Si apre così, in piazza duomo, il concerto dei Take That, gruppo britannico salito al successo alla fine degli anni '80 che quest'anno, come unica tappa al sud del suo tour live "This Life Under The Stars Tour", ha scelto la città di Trani.Così la piazza che costeggia la Cattedrale cittadina e il tramonto hanno fatto da sfondo al trio composto da Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald che per oltre due ore ha dominato il palco con qualcosa che è andato oltre alla semplice concezione di concerto e trasformandosi in un vero e proprio show.Oltre duemila i fan, di ogni età, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero per assistere al concerto hanno acclamato la band con un caloroso applauso e urla.Un pubblico che ha intonato, assieme ai protagonisti della serata, le canzoni che hanno scritto la storia e l'evoluzione del gruppo da "Giants" passando da "How deep is your love" fino a "Shine".Un grande coinvolgimento, tanti complimenti alla città e alla vocalità del pubblico che non ha lasciato mai da soli i cantanti, diventando un unico coro con la band.