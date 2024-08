La Bertè per i suoi 50 anni di carriera fa ballare e cantare il pubblico a Trani

La regina ribelle si è esibita in piazza Duomo. A sorpresa tra i fan anche una sua ex allieva di The Voice: Angela Bini

Ribelle. Non è solo il titolo del tour che, ieri sera in piazza Duomo a Trani, ha visto protagonista Loredana Bertè.

È uno stile di vita e modo di concepire il mondo e questo la Bertè non lo ha mai nascosto e oggi più che mai ci tiene a sottolinearlo.

Se a questo poi si aggiunge la celebrazione dei suoi 50 di carriera non sorprende che una delle voci più irriverenti, dissacranti e appunto ribelli del panorama italiano abbia deciso di gridare al mondo la sua personalità e metterlo in musica con ritmi decisi e testi mozzafiato.

Quella di stasera è stata una "full immersion" dei suoi 50 anni di sperimentazione, alti e bassi e soprattutto successi.

Sul palco per il "Ribelle Summer Tour 2024" si sono alternate le canzoni più iconiche come Jazz, Il mare d'inverno, Sei bel-lissima, Non sono una signora, Dedicato e In alto mare.

Poi un excursus dei suoi singoli più recenti: Non ti dico di no, Che sogno incredibile, e per finire Pazza, l'inedito con cui la Bertè si è aggiudicata il settimo posto al Festival di Sanremo di quest'anno, ottenendo il Premio "Mia Martini".

Tra il pubblico anche un ex allieva della Bertè e concorrente di "The voice senior": Angela Bini. La promessa del mondo canoro ha lasciato anche una lettera alla sua maestra e idolo.



Di seguito un foto-racconto del live con gli scatti di Ruggiero de Virgilio.