Incantò Obama, stasera la violoncellista Sujari Britt suona a S.Luigi

Questa sera alle 20 presso l'Auditorium dell'ex conservatorio di San Luigi di Trani, la star internazionale della musica classica, che stupì a soli 8 anni Mr. Obama, Sujari Britt e il compositore ed esecutore elettroacustico italiano Nicola Monopoli, presenteranno al pubblico in sala una performance sperimentale di grandissimo impatto sensoriale.La violoncellista e compositrice Sujari Britt è un'eccelsa e celebre interprete. Giovanissima ha già debuttato con esorbitante successo in Asia, UK, Europa e USA raggiungendo un'incredibile fama mondiale nel panorama della musica classica.Nata a New York, Sujari Britt ha studiato per diversi anni pianoforte, chitarra e violino rinvenendo nella musica la sua dimensione. A 4 anni la scoperta del violoncello è stata per Sujari una folgorazione sfavillante e la musica dello strumento è diventata per lei un mezzo per esprimere pienamente la sua poliedrica personalità. A tal proposito ha dichiarato: «ho subito capito che avevo incontrato la mia voce musicale nel violoncello, e così è iniziato il mio viaggio».Un viaggio, quello personalissimo e unico di Sujari, che conta già moltissime tappe prodigiose. Ha conseguito il diploma professionale in violoncello e composizione a Londra presso la prestigiosa Royal Academy of Music, il master in cello performance con il famoso violoncellista e pedagogo Martti Rousi all'Academia Sibelius di Helsinki e il suo Bachelor of Music in Classical Cello Performance presso la Manhattan School of Music di NYC seguita dall'illustra pedagoga, autrice e violoncellista Marion Feldman.Parallelamente ai successi accademici conseguiti, il debutto di Sujari Britt si è cristallizzato in esperienze di notevole caratura. Tra le sue performances negli Stati Uniti, Sujari Britt si è esibita con Alisa Weilerstein alla Casa Bianca per il Presidente Obama, la First Lady e i loro illustri ospiti mentre, come solista, si è esibita con la West Michigan Symphony Orchestra, la Cincinnati Chamber Orchestra, la Rogue Valley Symphony Orchestra e altre famosissime orchestre. Inoltre, ha preso parte a numerosi spettacoli per le Nazioni Unite, in particolare, in occasione dell'HeforShe e della World Humanitarian Day. Grazie al suo carisma e all'autorevolezza ottenuta, Sujari Britt è stata ospite speciale al MET (New York), al Gracie Theatre (Maine), all'Harman Arts Center (Washington, DC), al Midori and Friends Children's Music Festival; è stata artista di rilievo del gala annuale della Shakespeare Company in onore di Elizabeth McGovern e si è esibita al Madison Square Garden durante il quarto di tempo per i NY Knicks. Al suo enorme talento sono stati dedicati articoli per lo «Strings Magazine» e il «Time» e un'intervista rilasciata per la BBC.Il live electronic del compositore elettroacustico Nicola Monopoli dialogherà sapientemente con il violoncello e con le proiezioni visive, nel segno dell'innovazione e della sperimentazione.Sujari Britt e Nicola Monopoli, con le loro doti brillanti, proporranno al pubblico una sublime performance d'avanguardia in cui le melodie del violoncello, l'elettronica e le arti visive si amalgameranno in una sperimentazione di altissimo livello e di notevole impatto.L'imperdibile concerto del 14 aprile inaugurerà l'Internationl String Festival "Archi del Mediterraneo" 2024, un festival intensissimo, organizzato dall'Associazione culturale e musicale Hermes, dedicato ai suoni magnifici degli archi e organizzato in ben 10 momenti musicali che avranno luogo durante la seconda metà del mese di Aprile.L'Associazione culturale e musicale Hermes, con la sua azione capillare l'associazione si impegna giorno dopo giorno nella promozione della musica cameristica, sinfonica, barocca, sacra e contemporanea facendo convergere nella bellissima città di Trani Star internazionali, giovani e promettenti talenti e ragguardevoli pedagoghi educando il pubblico cittadino all'ascolto e curandosi dell'alfabetizzazione musicale del nostro territorio.