Un teatro tra il faro e il cielo: a Trani la magia dei due pianoforti ha acceso un'alba da fiaba

Alfonso Soldano aveva immaginato quel Faro proteso nel mare come la luce di un teatro nuovo, dal quale emanare arte e bellezza degni di una città come Trani. E tra il buio e i tenui bagliori dell'aurora, mentre si spegneva l'ultima stella della notte, l'estremo del "braccio "del molo di San Nicola è stato davvero un teatro intessuto della materia dei sogni, dell'Armonia del Creato che ha visto fondere melodie immortali con la voce impalpabile del giorno che nasce sul mare.Alfonso e il suo amico , "prima ancora che collega", Giuseppe Greco hanno, con le loro sagome scure e quelle dei due pianoforti gran coda - uno dinnanzi all'altro - dipinto sullo sfondo del mutare lento dei colori del cielo e del mare un capolavoro ad alto peso specifico di emozione a ogni brano, dalle scelte più morbide delle evocazioni di Debussy alla potenza vibrante del Tango di Piazzolla, dedica al grande maestro di origine tranese. Tutto raccolto però in un'unica dedica, quella alla Città, che merita per i suoi cittadini e per i visitatori audacie artistiche come quella realizzata dai due giovani musicisti insieme alla Fondazione Ciccolini, alla Associazione Musicale Domenico Sarro, a preziosissimi e indispensabili sponsor, all'organizzazione faticosa e "divertente" - come l'ha definita Niki Battaglia, probabilmente per la sfida di realizzare questo concerto in un luogo poco meno che impervio - al Comune di Trani, con il Sindaco che ha voluto "osare" con autorizzazioni a questo sogno che ha dimostra di poter regalare in maniera più continuativa eventi all'apparenza impossibili come questo, ovviamente con uno spiegamento eccezionale di cautele di sicurezza. Un " impossibile" che sarà invece testimoniato in Consiglio Regionale da Grazia Di Bari, come nuova frontiera da sostenere con Trani a fare, appunto, con le sue unicità, un faro di arte dal peso sempre più internazionale.E tra tante commozioni , quella di Cinzia Falco, che in quarantadue anni di associazione musicale Domenico Sarro ha visto formarsi tanti talenti , vederli partire per il mondo , riscuotere successi straordinari: ma per cui vedere su quel palco suo figlio Alfonso insieme a Giuseppe Greco avrà avuto un sapore speciale, nella certezza che anche il Cielo con chi vi abita avrà vibrato insieme alle corde dei due pianoforti .