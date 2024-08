"Jazz a Corte", Gaia Gentile chiude in bellezza la rassegna musicale

Social Video 4 minuti Intervista a Gaia Gentile

La VI edizione della rassegna musicale "", già celebrata per la sua raffinata programmazione e l'atmosfera incantevole del Palazzo delle Arti Beltrani, si chiude con un evento straordinario. Ieri la talentuosa artista bareseha conquistato il palco della Corte "Davide Santorsola" per presentare il suo emozionante progetto, un viaggio sonoro indimenticabile che mescola il jazz più nobile e il migliore pop, eseguito magistralmente con una formazione di eccellenti professionisti.L'artista dalla voce strepitosa, recentemente alla ribalta nazionale sulla rete ammiraglia della RAI per la sua partecipazione di successo al reality "", presentato da Antonella Clerici, in cui, assieme al compagno e al papà, è arrivata alla finalissima con il team di Loredana Bertè, conquistando l'attenzione del pubblico italiano e degli addetti ai lavori. Sempre su RAI 1 è spesso ospite del programma", condotto da Caterina Balivo.Dalla personalità travolgente, il suo impatto sui social media è straordinario, conper i suoi brani. Nel maggio del 2023 lancia il singolo "". Nel 2024 escono i singoli ", che attira l'attenzione di programmi tv in cui viene invitata ad esibirsi, e il recentissimo "" (disponibile online dal luglio 2024 sulle maggiori piattaforme), accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto dal regista Andrea Costantino, opera visiva che cattura e affascina, rispecchiando profondamente il messaggio del brano: un continuo dualismo tra ansia ed equilibrio, bene e male, bianco e nero, speranza e pessimismo, sanità e malattia. Il singolo, caratterizzato da spiccate sonorità indie e arricchito da beat elettronici, offre un testo riflessivo e provocatorio, destinato a infiammare il pubblico, consolidando ulteriormente il talento e l'energia di Gaia.Con una carriera che l'ha portata a calcare palcoscenici in 27 Paesi, e un album di grande successo di critica e di pubblico come, Gaia Gentile ha conquistato il cuore delle platee internazionali. La sua musica esplora un affascinante confine tra pop e jazz classico, rendendo omaggio a grandi artisti come Daniele Silvestri, Pino Daniele e Noa.