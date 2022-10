Avvocati con la passione per il tennis: tre medaglie per i rappresentanti del Foro di Trani

Come facilmente intuibile dalla sua denominazione per esteso l'A.I.A.T. (Associazione Italiana Avvocati Tennisti) è l'associazione nazionale che riunisce gli avvocati con la passione per la racchetta da tennis. Anche il Foro di Trani ha una nutrita rappresentanza all'interno dell'associazione tanto che un suo rappresentante, l'avv. Antonio Stragapede, è entrato a far parte da quest'anno del Consiglio Direttivo dell'A.I.A.T, il cui presidente è l'avvocato palermitano Giovanni Rizzo.Per entrare a far parte dell'associazione (che a livello nazionale vanta circa 900 associati) oltre a tanta passione per il tennis, è necessario essere attualmente iscritti all'albo degli avvocati (anche in pensione) ovvero all'albo dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio; per poter prendere parte alle manifestazioni A.I.A.T. è altresì necessario essere in possesso di una tessera F.I.T. agonistica. Tra le manifestazioni organizzate dall'associazione le due più importanti sono sicuramente costituite: - dal Campionato nazionale a squadre per Fori (quest'anno organizzato sui campi del T.C. Sabaudia all'inizio di giugno) nel quale squadre composte da avvocati di un medesimo foro si sfidano per determinare il Foro che si aggiudicherà il titolo di campione italiano.Quest'anno il titolo è stato vinto dal Foro di Latina. Dal campionato individuale nazionale che quest'anno si è svolto a Lecce sui campi del C.T. Mario Stasi dal 25 al 31 agosto 2022 molto lusinghieri i risultati conseguiti sul campo da tennis dagli avvocati tranesi che, a Lecce, si aggiudicano ben tre titoli italiani: a conquistare il titolo di migliore avvocato "con racchetta" nel singolare maschile di "quarta categoria" è stato infatti l'avv. Roberto Rutigliano, che porta il titolo nella città di Terlizzi; anche nel singolare maschile "over 60" vittoria di un 2 avvocato tennista del foro di Trani, il molfettese avv. Ignazio Schiraldi che poi, in coppia con lo stesso avv. Roberto Rutigliano, hanno bissato il successo vincendo il titolo di "doppio maschile over 110"; ottima anche la performance dell'avv. Gigi Riserbato che sfiora la semifinale in due gare. Per effetto di questi risultati il Foro di Trani ha sfiorato per la prima volta la conquista della "Coppa dei Fori", assegnata al Foro i cui avvocati tennisti hanno nel complesso conquistato più punti in tutte le gare in programma, e che quest'anno è stata sollevata dal Foro dell'Aquila per un solo punto di vantaggio sul Foro di Trani, ottimo secondo.