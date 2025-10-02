FIDAPA Trani, si rinnova il vertice: Angela Leuzzi è la nuova presidente

Promuovere e sostenere le donne nel mondo delle professioni, delle arti e degli affari, valorizzandone le competenze e incoraggiandone la partecipazione alla vita sociale e istituzionale. È questa la mission che da sempre anima la FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), e che a Trani si appresta a vivere un importante momento di continuità e rinnovamento.L'appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre alle ore 18:00, presso la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", dove si terrà la cerimonia del passaggio di consegne per la presidenza della sezione locale. L'architetta Roberta Ieva, che ha guidato la sezione nel biennio 2023-2025, passerà il testimone all'avvocata Angela Leuzzi, che ricoprirà la carica di presidente per il biennio 2025-2027. La cerimonia sarà l'occasione per tracciare un bilancio delle attività portate avanti dalla presidente uscente e, al tempo stesso, per presentare le linee programmatiche e le nuove sfide che la neo-presidente intende affrontare nel suo mandato.A suggellare l'importanza dell'evento, interverrà, per portare i saluti dell'Amministrazione Comunale, la Dott.ssa Lucia De Mari, Assessora alle Pari Opportunità, a testimonianza del solido legame tra la FIDAPA e la città di Trani. Sarà inoltre presente la Dott.ssa Emiliana Trentadue, Presidente del Distretto Sud Est di FIDAPA BPW Italy, per sottolineare il ruolo della sezione tranese all'interno della più ampia rete nazionale e internazionale della federazione.