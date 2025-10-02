Fidapa Sezione di Trani 2023-2025. <span>Foto Credits</span>
Fidapa Sezione di Trani 2023-2025. Foto Credits
Associazioni

FIDAPA Trani, si rinnova il vertice: Angela Leuzzi è la nuova presidente

L'avvocata succede all'architetta Roberta Ieva. La cerimonia del passaggio di consegne si terrà venerdì 3 ottobre in Biblioteca Comunale

Trani - giovedì 2 ottobre 2025 6.57
Promuovere e sostenere le donne nel mondo delle professioni, delle arti e degli affari, valorizzandone le competenze e incoraggiandone la partecipazione alla vita sociale e istituzionale. È questa la mission che da sempre anima la FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), e che a Trani si appresta a vivere un importante momento di continuità e rinnovamento.

L'appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre alle ore 18:00, presso la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", dove si terrà la cerimonia del passaggio di consegne per la presidenza della sezione locale. L'architetta Roberta Ieva, che ha guidato la sezione nel biennio 2023-2025, passerà il testimone all'avvocata Angela Leuzzi, che ricoprirà la carica di presidente per il biennio 2025-2027. La cerimonia sarà l'occasione per tracciare un bilancio delle attività portate avanti dalla presidente uscente e, al tempo stesso, per presentare le linee programmatiche e le nuove sfide che la neo-presidente intende affrontare nel suo mandato.

A suggellare l'importanza dell'evento, interverrà, per portare i saluti dell'Amministrazione Comunale, la Dott.ssa Lucia De Mari, Assessora alle Pari Opportunità, a testimonianza del solido legame tra la FIDAPA e la città di Trani. Sarà inoltre presente la Dott.ssa Emiliana Trentadue, Presidente del Distretto Sud Est di FIDAPA BPW Italy, per sottolineare il ruolo della sezione tranese all'interno della più ampia rete nazionale e internazionale della federazione.
  • Fidapa
Altri contenuti a tema
Le Regole del Mare, oggi a Trani convegno di Fidapa Le Regole del Mare, oggi a Trani convegno di Fidapa L’iniziativa mira a stimolare il dialogo intergenerazionale su  tematiche fondamentali come legalità, diritti, sostenibilità ambientale
Donne...punto e a capo! Incontro all'auditorium San Luigi Eventi e cultura Donne...punto e a capo! Incontro all'auditorium San Luigi Iniziativa della Fidapa in occasione della giornata contro la violenza sulle donne
"Nel lager c'ero anch'io": l'esperienza del tranese Vincenzo Pappalettera raccontata in un incontro da Mario Schiralli Eventi e cultura "Nel lager c'ero anch'io": l'esperienza del tranese Vincenzo Pappalettera raccontata in un incontro da Mario Schiralli L'evento in presenza è organizzato dalla sezione di Trani della Fidapa
Violenza assistita, violenza vissuta: incontro tematico in biblioteca Violenza assistita, violenza vissuta: incontro tematico in biblioteca L'appuntamento martedì a cura di Fidapa: verrà presentato il libro "Un'insolita causa"
"Una, nove e centomila. Storie di bambine e di diritti condivisi” Eventi e cultura "Una, nove e centomila. Storie di bambine e di diritti condivisi” Dalla Fidapa un messaggio importante per la “Carta dei Diritti della bambina”
Raffaella Facondi è la nuova Presidente della Fidapa Eventi e cultura Raffaella Facondi è la nuova Presidente della Fidapa Passaggio delle consegne nel corso di una cerimonia allo Sporting Club
Nuova ricollocazione delle tavole degli Statuti Marittimi, la sfida di Fidapa Trani Vita di città Nuova ricollocazione delle tavole degli Statuti Marittimi, la sfida di Fidapa Trani «La conclusione del progetto rallentato a causa del covid»
Vince il premio Donna Lavinia 2011: mai pagata Vita di città Vince il premio Donna Lavinia 2011: mai pagata Una ragazza cita in giudizio il Comune di Trani
Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre
2 ottobre 2025 Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre
Contest San Nicola, lunedì le premiazioni in biblioteca
2 ottobre 2025 Contest San Nicola, lunedì le premiazioni in biblioteca
Cantieri fermi, Di Leo (Lega) all'attacco: "Progetti come romanzi gialli "
2 ottobre 2025 Cantieri fermi, Di Leo (Lega) all'attacco: "Progetti come romanzi gialli"
Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione
1 ottobre 2025 Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione
Tromba d'aria sulla città di Trani
1 ottobre 2025 Tromba d'aria sulla città di Trani
Furti di rame: più videosorveglianza e controlli nella BAT
1 ottobre 2025 Furti di rame: più videosorveglianza e controlli nella BAT
Sempre più Oktoberfest a a Trani: un grande successo anche la seconda edizione
1 ottobre 2025 Sempre più Oktoberfest a a Trani: un grande successo anche la seconda edizione
Consiglio provinciale BAT: approvata variazione al programma opere pubbliche
1 ottobre 2025 Consiglio provinciale BAT: approvata variazione al programma opere pubbliche
1
ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale
1 ottobre 2025 ASL BT: arriva la nuova app di accoglienza digitale
Soccer Trani, mese di settembre da incorniciare: il resoconto
1 ottobre 2025 Soccer Trani, mese di settembre da incorniciare: il resoconto
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.