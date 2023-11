Bando Lampara, canone annuo 26mila euro

Bando di Gara

Valutazione tecnico-estimativa (Allegato I)

Modello Domanda di partecipazione (Allegato II)

Schema di contratto (Allegato III)

Dichiarazioni sostitutive di certificazione (Allegato IV)

Dichiarazione di impegno (Allegato V)

Modello Proposta progettuale (Allegato VI)

Modello Offerta economico-temporale (Allegato VII)

Esempio di PEF (Allegato VIII)

Scheda riepilogativa (Allegato IX)

Modello sopralluogo (Allegato X)

Dichiarazione sostitutiva Titolare Effettivo (Allegato XI)

Dichiarazione sostitutiva Antimafia (Allegato XII)

Planimetria (Allegato XIII).

Il Comune di Trani rende noto intende procedere alla locazione dell'immobile denominato "La Lampara". Il canone locativo annuo posto a base di gara è pari a 26.000 euro. Esso non è dovuto per il primo anno della locazione, mentre per il secondo e terzo anno il canone di locazione offerto dall'aggiudicatario è ridotto del 25% (esempio: 19.500 euro se il canone annuale offerto in sede di partecipazione alla procedura è pari a 26.000 euro).Il plico esclusivamente in formato cartaceo, (formato max A3), a pena di esclusione, deve essere trasmesso a mezzo del servizio postale (raccomandata a/r) o di agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano al "Comune di Trani – ufficio lavori pubblici e patrimonio, via Ten. Morrico 2 – 76125 Trani (BT)". La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12 del 28 febbraio 2024. Farà fede il timbro della data di ricevuta e l'ora apposta dall'ufficio ricevente del servizio postale o dell'agenzia di recapito autorizzata sul plico consegnato. in caso di consegna a mano, farà fede il timbro della data di ricevuta e l'ora apposta dall'ufficio ricevente del protocollo del Comune di Trani.La documentazione di gara comprende: