Bando di gara per l'affidamento della Lampara, prorogati i termini

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale Area III – Lavori Pubblici e Patrimonio n. 1597 del 17.10.2024 i termini stabiliti dal bando di gara prot. n. 50109 del 26.7.2024 per l'affidamento in locazione di valorizzazione dell'immobile comunale denominato "La Lampara" sono stati prorogati come di seguito:- Termine ultimo presentazione offerte: 26.11.2024 ore 12.00;- Prenotazione sopralluogo: entro il 5.11.2024;- Effettuazione sopralluogo: entro il 10.11.2024;- Inoltro quesiti: fino al 13.11.2024;- Termine ultimo risposte ai quesiti: 20.11.2024.