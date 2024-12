Affidamento in locazione de La Lampara, c'è un'offerta

C'è una svolta nella lunga storia di declino e silenzio che riguarda quella che fu un tempo La Lampara, il club simbolo della dolce vita tranese e dei bei tempi che furono. A Palazzo di Città è infatti pervenuta un'offerta che se ritenuta congrua significherebbe la riapertura dello storico locale. La palla ora passa alla commissione giudicatrice presieduta dal dirigente dell'Area urbanistica, Andrea Ricchiuti che dovrà valutare la regolarità dell'offerta e tutti i parametri richiesti. Il canone annuo per l'affidamento in locazione dell'immobile fissato a base gara è pari a 23.400 euro. L'immobile tuttavia, come specificato nel bando di gara, non potrà essere più utilizzato come discoteca.