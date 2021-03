Nuova incursione abusiva all'interno de La Lampara

Sembrava l'ennesima incursione vandalica con furto di ciò che resta de La Lampara, e certo di presenza abusiva si trattava: questa mattina alcuni passanti hanno segnalato alle forze dell'ordine la presenza di almeno un paio di individui all'interno di quell'area, che peraltro era stata ben chiusa dal Comune dopo l'ultima incursione distruttrice di qualche settimana fa.Allertati, sul posto si sono recati agenti della Ps, amministratori e personale del Comune per verificare lo stato dei fatti: effettivamente i cancelli erano stati violati e all'interno della struttura erano presenti un "ferrivecchi" che stava…selezionando alcune cianfrusaglie ed un altro individuo che ha raccontato in maniera inverosimile di essere stato autorizzato dal Comune ad un sopralluogo per una eventuale futura gestione del sito.Accertato che tutto ciò non corrispondeva assolutamente a verità, i due individui sono stati sottoposti ad identificazione e non si escludono per loro ulteriori provvedimenti.I cancelli de La Lampara sono stati nuovamente chiusi, lasciando all'interno la desolazione. Ed i ricordi.