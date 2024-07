Ancora incursioni nella Lampara: nuovi sigilli, ma che amarezza

Nessuna novità per La lampara se non che le incursioni di vandali e giovinastri - ricordiamo un paio di mesi fa anche un inizio di incendio - continuano a riaccendere periodicamente l'attenzione su un capitolo veramente amaro della storia degli ultimi anni della città. Settanta per la precisione, poiché il locale fu aperto nel 1954 e non dobbiamo dimenticare che soprattutto negli anni sessanta - ma anche in seguito - è stato uno dei punti di riferimento delle estati italiane, ospitando star della musica e dello spettacolo all'epoca sulla cresta dell'onda. Trani è stata famosa anche per questo: non semplicemente per un locale da "movida", come si usa dire adesso, ma per un luogo di intrattenimento noto per la sua eleganza, raffinatezza e per il livello prestigioso delle sue manifestazioni. Tempi passati: una rappresentazione che da troppi anni adesso è segno di degrado e abbandono. Aste deserte, violazioni, una decisione per la quale alla Lampara non si potrà più ballare: e passare lì davanti è veramente una gran pena.