Nostalgia canaglia: splendeva l'estate del '67 a La Lampara

Alighiero Noschese, Sergio Endrigo, Lola Falana, Milva, Sandy Shaw, le Gemelle Kessler. E poi , oltre alla elezione di Miss Trani e Miss Puglia, anche le serate con Francoise Hardy, Antoine e Mina. E non solo: prevista anche una tappa del Cantagiro, uno spettacolo di prosa, ed uno per i più piccoli.Correva l'anno 1967, e quel cartellone strepitoso era solo una pagina dell'estate tranese organizzata dall'Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo. Dove? In quale "lochescion" diremmo oggi? A La Lampara, "il locale più alla moda della stagione" come recita il manifesto dell'epoca, che nell'arco dell'estate ospitava "un vasto cast di Vedettes internazionali".Non la tiriamo per le lunghe, non rievochiamo nomi, personaggi e nostalgie canaglie. Troppo facile.Diciamo solo che oggi, a 54 anni di distanza, le cose naturalmente sono del tutto cambiate. Molte in meglio: abbiamo internet, i social, i cellulari, il virus, i vaccini e le auto elettriche. Non abbiamo più l'ospedale ma abbiamo ancora la Cattedrale e il Tribunale.Non è andata così, invece, per La Lampara che, distrutta dal tempo e degli uomini, e abbandonata solo da questi ultimi, figura nell'elenco dei "Beni Immobili da valorizzare e/o valorizzati" del "Piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari" del Comune di Trani, con questo commento tecnico: "da valorizzare mediante manutenzione straordinaria e/o ricostruzione e concessione in locazione". Nelle note: "Per detto immobile esiste un contenzioso tra il Comune di Trani e la cooperativa lavoratori La lampara e anche con la Gest Maggi srls".Buon proseguimento di estate tranese 2021, in attesa di un calendario su facebook.