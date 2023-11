Partirà da € 26.000 la gara per la concessione della Lampara: il primo passo per la rinascita?

"Svolgimento di eventi artistici, musicali e culturali, nonché attività di ristorazione": insomma, si potrei fare musica ma non si potrà ballare, a tal punto che la struttura in vetro e acciaio installata nella precedente gestione - per isolare i decibel di una discoteca - è stabilito debba essere rimossa.È stato dunque pubblicato sull'Albo Pretorio l'affidamento in concessione della storica "Lampara", il locale che negli anni sessanta e settanta anni portò Trani sulla cresta dell'onda con le sue serate e i suoi spettacoli attraversati dai più celebri artisti e personaggi dell'epoca. Dell'asta si sa che si partirà da € 26.000 all'anno, che il primo anno non si pagherà e che per il secondo e terzo anno ci saranno degli sconti.Ovviamente il primo passo sta nella messa in sicurezza con la rimozione della struttura in legno; vi è anche la possibilità di prevedere nella proposta progettuale l'installazione di una tettoia.Per la nuova vita della Lampara bisognerà aspettare l'emanazione ufficiale dell'avviso pubblico che ne indicherà anche la scadenza: dunque, ci siamo? È l'inizio della fine di quel triste "rottame", quasi un monumento ai caduti di un tempo che fu nel piazzale di Colonna e del quale negli ultimi anni non abbiamo che registrato crolli, vandalismi, declino? Sembrerebbe finalmente di sì.