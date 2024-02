Il caso Lampara: la Gest Maggi fa ricorso al Tar, ma intanto c’è la nuova gara

dalla sua nascita, il destino dello storico locale traneseè tutt'altro che pacifico. Mentre sono continuate leai danni della struttura, abbandonata a sé stessa da troppo tempo, la questione del suoper riportarla in attività continua con, tenendo banco sulle pagine delle cronache tranesi.L'ultima notizia è quella relativa alla nuova gara indetta dal, annunciata a novembre scorso: si prevede un "canone locativo annuo posto a base di gara è pari a 26.000 euro. Esso non è dovuto per il primo anno della locazione, mentre per il secondo e terzo anno il canone di locazione offerto dall'aggiudicatario è ridotto del 25%".La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per ilMentre il Comune ha rilanciato la nuova gara, è in corso l'iter davanti alda parte dellache, dopo essere stata l'unica ammessa alla gara nel 2018, ha impugnato la revoca voluta dal Comune di Trani per alcuni "requisiti mancanti" da parte dell'azienda. Allora la gara si concluseL'udienza del ricorso è fissata alIl quesito è presto detto: come mai il Comune di Trani ha deciso di riproporre la nuova gara prima di attendere l'esito del ricorso avviato dalla Gest Maggi srl?La società molfettese gestisce diversi e rinomati locali notturni nell'area del nord barese, tra cui il DF Theatre di Bisceglie, dove l'imprenditoretitolare dell'impresa, iniziò la sua carriera come pr. «Alla luce del procedimento davanti al Tar, si potrebbe configurare un'azione risarcitoria nei confronti della Gest Maggi,. Una domanda: non sarebbe stato opportuno da parte del Comune intraprendere una strada diversa, come quella della transazione, che avrebbe consentito una ripresa delle attività in tempi più rapidi, evitando l'ennesimo rallentamento burocratico di cui a pagarne saranno soprattutto i cittadini tranesi?».Alla luce dellarispetto a quelli presenti nella precedente gara, l'azienda avrebbe già potuto versare in questi cinque anni un canone decisamente maggiore rispetto a quello proposto oggi dal comune nella nuova gara.Le recenti e complesse vicissitudini infatti hanno inevitabilmente portato a rinviare la ripresa dello storico locale, lasciandoloL'auspicio da parte di tutti è che questo 70° compleanno non passi senzaper "La Lampara".