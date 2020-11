Nuovi crolli in quel che resta della Lampara

Nuovi crolli in quel che resta della gloriosa Lampara. Dopo i danni di circa due mesi fa, questa stamattina , favoriti dalle piogge abbondanti che imperversano su Trani da ieri, nuovi crolli del tetto sono stati riscontrati nella struttura che è stata per anni una delle attrazioni nazionali della nostra città. Ma il maltempo è stato soltanto la causa scatenante del nuovo cedimento, laddove i continui saccheggi che avvengono nella struttura non fanno che indebolirla sempre di più, in una situazione già compromessa dalla mancata manutenzione.Saccheggiatori che pur di recuperare materiale rivendibile (sanitari e soprattutto infissi) spezzano lucchetti e catene inoltrandosi in un cumulo di macerie che, privati sempre più degli ultimi sostegni, possono da un momento all'altro crollare definitivamente e causare a quel punto danni irreparabili agli incauti "predatori".